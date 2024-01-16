

في إطار مشاركة البنك التجاري الكويتي ومساهماته الفعالة في نشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، يواصل البنك دعمه لحملة «لنكن على دراية» بنشر الإرشادات التي تساعد الجميع على تجنب الوقوع بفخ الاحتيال المالي بجميع طرقه وأنواعه، حيث قدم مساعد مدير إدارة العمليات قسم الاحتيال ومراقبة المخاطر في البنك صادق الموسوي شرحا حول عمليات الاحتيال التي تتم على حسابات العملاء، محذرا العملاء من التجاوب مع هذه المحاولات، وتمت ترجمة المحاضرة بلغة الإشارة بواسطة مسفر العجمي.



هذا، وقد نظم فريق التواصل المؤسسي بالبنك التجاري المحاضرة في فرع البنك في منطقة الفيحاء لتوعية الجمهور بطرق الاحتيال المالي وكيفية تجنبها بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي التي حثت البنوك على أهمية التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم وذلك باستخدام لغة الإشارة.



وفي هذا السياق، شرح الموسوي طرق الاحتيال المستخدمة حاليا مثل قيام المحتالين بالاتصال عبر الهاتف وانتحال شخصية موظف من البنك أو جهة رسمية أخرى، ويطلبون معلومات شخصية وبنكية بغرض تجديد البيانات أو القيام بإرسال رسالة نصية بهذا الخصوص لإعادة تفعيل بطاقة السحب الآلي أو الحساب المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب المحتالون من العملاء تزويدهم برقم التحقق OTP، محذرا من التفاعل مع أي أرقام مجهولة أو بريد إلكتروني غير معروف، وكذلك تجنب تحميل التطبيقات من متاجر التطبيقات غير الموثوقة، مع ضرورة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال.



إلى ذلك، صرحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع قائلة: تكتسب حملة «لنكن على دراية» يوما بعد يوم أهمية كبيرة كونها تسهم في تثقيف جمهور العملاء بالجوانب المصرفية والمالية وتقدم رسائل تحذيرية لتفادي مختلف عمليات الاحتيال، موضحة أن البنك قد استعان بخبير مختص في مجال لغة الإشارة بهدف توصيل المعلومات للعملاء ذوي الإعاقة السمعية، بما يضمن توفير سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من المجتمع.