

تشارك شركة العيد للأغذية للمرة الأولى بجناح متخصص كراعٍ ذهبي في معرض هوريكا الكويت 2024، المعرض الأول والأساسي المتخصص في خدمات الضيافة للمطاعم والفنادق والذي يجمع في نسخته الثانية عشرة المقامة بأرض المعارض في مشرف، بالفترة من 15 حتى 17 الجاري نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المعتمدة بمجالات الضيافة وخدمات المطاعم والصناعات الغذائية.



تتميز المشاركة الأولى لشركة العيد للأغذية في هوريكا الكويت 2024 بكونها بداية ونقطة انطلاق نوعية لتثبيت مركز الشركة في السوق المحلي وتمكين عملياتها التشغيلية كلاعب أساسي في قطاع الخدمات الغذائية، خصوصا بعد النجاح اللافت الذي سجلته العيد للأغذية خلال 30 عاما بمجال تجارة التجزئة للمواد والسلع الغذائية الأساسية.



واليوم بعد استحواذ العيد للأغذية على شركة سوق الأشراف المركزي أحد أقوى الشركات المحلية المتخصصة في استيراد وبيع المواد الغذائية لقطاعات المطاعم والمطابخ المركزية وشركات التجهيزات الغذائية، تقف العيد للأغذية على أرض صلبة، حيث تعد ضمن الثلاثة شركات الأقوى والأهم في قطاع الخدمات الغذائية وخاصة بمجال تجارة اللحوم والدواجن المجمدة.



الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية م.محمد المطيري قال ان مشاركة العيد للأغذية كراعٍ ذهبي لمعرض هوريكا الكويت الأولى من نوعها للشركة وهي تأتي بعد استحواذها على شركة سوق الأشراف المركزي أحد أبرز الشركات المحلية بقطاع الخدمات الغذائية، ومشيرا إلى أن المشاركة تستهدف التركيز على التوسع بالعمليات التشغيلية للشركة من خلال مضاعفة منتجاتها والارتقاء بمستوى جودة خدماتها لتعزيز تواجدها في السوق المحلي تحقيقا لطموح العيد المستقبلي المتمثل بالريادة في القطاع الغذائي على المستويين المحلي والإقليمي.