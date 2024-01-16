جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس موقفه الداعي لضرورة إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.



جاء ذلك خلال استقباله السفير الهولندي لدى العراق هانس ساندي، الذي ستتولى بلاده قيادة بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالعراق منتصف مايو المقبل، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني. وأوضح البيان أن السوداني جدد رؤية العراق بشأن مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، في المرحلة القادمة التي يجب أن تشتمل على العمل الفني المشترك لإنهاء هذه المهمة. وأشار السوداني إلى ضرورة الانتقال إلى مستويات التعاون الأمني والعسكري الثنائي، وفقا للبيان. وأكد السوداني انفتاح العراق على كل أشكال الشراكة والعمل المشترك في مختلف المجالات، مع هولندا وعلى وجه الخصوص تفعيل المجلس المشترك للمياه بين البلدين.



من جانبه، سلم السفير دعوة رسمية إلى السوداني من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، لزيارة هولندا للبحث في المزيد من فرص الشراكة بين البلدين.



وكان السوداني طالب الأسبوع الماضي، بخروج سريع ومنظم للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من العراق عن طريق التفاوض.



وجاءت هذه المطالبة على خلفية الضربات التي وجهتها القوات الأميركية لمقرات الحشد الشعبي وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات آخرها يوم 4 يناير الجاري عندما ضربت طائرة مسيرة مقر اللواء 12 بالحشد الشعبي شرقي بغداد، ما أدى إلى مقتل قائد اللواء ومساعده وأحد مرافقيه وإصابة اثنين من أفراد اللواء. وفي السياق، نفى مسؤول عسكري عراقي أمس دخول قوات أجنبية إضافية من التحالف الدولي إلى العراق. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن اللواء تحسين الخفاجي رئيس خلية الإعلام الأمني والناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية نفيه للمعلومات التي تحدثت عن دخول قوات إضافية من التحالف الدولي إلى العراق.