

القاهرة - ناهد إمام



عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريا عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من المستثمرين المصريين بالخارج والمؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لاستعراض أبرز المستجدات فيما يتعلق بإطلاق الشركة وبدء أعمالها، وذلك بمشاركة المستشار وسيم زكي المستشار المالي للوزارة، وسارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية، ومن المستثمرين: أشرف دوس مستثمر مصري في الولايات المتحدة الأميركية ورئيس مجلس إدارة شركة فيرن برو جلوبال ومؤسس المنطقة اللوجيستية في الغربية «Down Town Delta»، عادل بولس رجل الأعمال المصري في كندا ورئيس مجلس إدارة شركة أميرة للمنتجات الغذائية، والخبير المصرفي وائل حسن، مستثمر مصري بالولايات المتحدة الأميركية في مجال الأحجار والرخام ومستشار التمويل العقاري السابق في بنك «جي بي مورجان تشيس»، وكريم أسعد، مستثمر مصري بالمملكة المتحدة ومؤسس شركتي كيمبكس kempex international وkempton ltd& Brooks، وم.تامر هدايت، مستثمر مصري بالولايات المتحدة الأميركية ومؤسس شركة نت سينك نتوورك سيلوشنز.



وأكدت وزيرة الهجرة على تنفيذ هذا المشروع الهام والخاص بالشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والذي جاء بتوصية من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي تم بالفعل قطع شوطا كبيرا، ويتطلع الملايين من المصريين بالخارج لانطلاقها، والمشاركة في أسهمها.



وفي سياق متصل، أشادت وزيرة الهجرة بالخطوات الجيدة التي يقطعها المستثمرون من المجموعة التأسيسية للشركة، وصولا لقيد الشركة في الهيئة العامة للاستثمار، وأخيرا فتح حساب للشركة، ضمن الخطوات المتتابعة لتنطلق الشركة في الأشهر المقبلة، مؤكدة أننا في سباق مع الزمن لتحقيق هذا الحلم للمصريين بالخارج.



وحرصت السفيرة سها جندي على مناقشة مختلف الجوانب الخاصة بالخطوات النهائية التي تتم من قبل المستثمرين لإطلاق الشركة، مشيرة إلى حرص وزارة الهجرة على التنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتذليل أي عقبات، والعمل على تسريع الإجراءات، والانطلاق لبدء الأعمال والبدء في مرحلة الترويج لإشراك جميع المصريين بالخارج في مشروعات الشركة.



وتابعت وزيرة الهجرة أننا حريصون ايضا على تعزيز استثمارات المصريين بالخارج في مصر، وإتاحة قنوات مختلفة للتحويلات، ومن بينها التنسيق مع البريد المصري، وتوقيع بروتوكول مع بنك مصر، لتوفير أوعية ادخارية واستثمارية للمصريين بالخارج، وكذلك العمل على إجراءات تمكن المصريون بالخارج من فتح حساباتهم في أي مكان في العالم، بجانب التوسع في الفروع أو وكلاء البنك في الخارج.



وأضافت الوزيرة ان شركة المصريين بالخارج للاستثمار لها أهمية كبيرة، إذ نعمل على أن تصبح واجهة لجذب استثمارات المصريين بالخارج، ليستفيدوا من الفرص الواعدة بالدولة المصرية في ظل برنامج تخارج الحكومة من عدة مشروعات، لتكون الفرصة كبيرة أمام القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ولتصبح استثمارات المصريين بالخارج جزءا من القاعدة الاقتصادية المصرية، ما يضمن توفير المزيد من فرص العمل للشباب، مع حرص الدولة المصرية على تعزيز الهجرة الآمنة.