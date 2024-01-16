

عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من تهمة إهانة موظف عام أثناء تأدية عمله بالمخالفة للمادة 134 من قانون الجزاء.



وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما اتهمه ضابط مخفر بالإساءة إليه خلال التعامل مع مشاجرة وقعت في محل يملكه الأول، وكان أحد أطرافها عامل لديه.



ودلت التحريات وشهادة الشهود على حضور الضابط وعسكري إلى المحل للسؤال عن العامل، لكن المتهم أبلغ الأول بصوت مرتفع واستهزاء بأنه سيحضر عامله إلى المخفر لاحقا، فطلب منـه إثباته وصعود الدورية لكنه امتنع، وأمام المخفر تحدث هاتفيا بعبارات مسيئة.



وفي جلسات المحكمة، أكدت المحامية آلاء السعيدي عدم صحة الاتهام المسند إلى موكلها، مشيرة إلى أنه اتهام كيدي هدف للنيل منه لكونه رفض صعود الدورية على اعتبار أنه ليس طرفا في المشاجرة.



ودفعت السعيدي ببطلان تحريات المباحث وتضارب شهادة الشهود وعدم معقولية الواقعة وعدم صحة الدليل الفني المقدم في القضية، إلى جانب تمسك موكلها بالإنكار منذ بداية التحقيقات.