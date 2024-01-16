

محمد الجلاهمة



أعلنت وزارة الداخلية أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أمر بحجز أطراف المشاجرة واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية بحقهم وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة بالواقعة.



وكانت ‏«الأنباء» قد أشارت في عددها أمس، إلى الواقعة التي انتهت بإصابة 6 عسكريين في قطاعات الأمن العام والأمن الجنائي والمرور بينهم ضابطان، الأول برتبة نقيب والآخر ملازم أول.

وأفاد مصدر بأن المشاجرة نشبت بين «ضابط وأفراد من مباحث المرور» و«ضابط وأفراد من شرطة ومباحث المخفر» على خلفية مطاردة أحدهم بذريعة مخالفته مروريا خلال قيادته دراجة نارية أمام المخفر.

وأشار المصدر إلى أن المخفر سجل قضية في الواقعة أرفق فيها تقارير طبية بإصابات المتشاجرين، ويجري استكمال الإجراءات القانونية والإدارية فيها.