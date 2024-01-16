

القاهرة - محمد صلاح



روى الفنان خالد الصاوي كواليس خوضه تجربة العلاج النفسي، وكيف انتهت بطلب غير متوقع من الطبيب الذي لجأ إليه، وقال: «ذهبت الى دكتور نفساني 3 أشهر وفي الآخر قال: (خلينا أصحاب أحسن يا عم انت شخصيتك أقوى منى، واعتبرني أخوك الصغير) وده لإني تقلت عليه».



وتابع الصاوي، خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة «ON»: «في مرة لقيت ناس راكنة عربياتها في الجراج الخاص بالدكتور واتخانقت علشانه، فقال إن البارانويا ساعات ممكن تنفع»، كاشفا عن سر تأخره في اتخاذ قرار الزواج، قائلا: «أنا تزوجت متأخر وهذا نوع من الغباء والغرور، وكان لازم أتزوج بدري وزوجتي بالتحديد، وهي ليس لها مثيل».



وردا على سؤال هل يفتقد الأبوة؟، أجاب: «تأخري في التفكير في الأبوة أيضا من أخطائي ومن الدروس المهمة، ولما كنت على وشك الزواج كنت في مرحلة الشفاء من الإصابة بفيروس سي وخفت من انتقاله لزوجتي، وفكرت في تأجيل الزواج سنة».



يذكر أن خالد الصاوي ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم «أصل الحكاية»، تأليف وإخراج محمد أمين، ويشاركه البطولة: شيري عادل، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلي، علاء مرسي، يوسف عثمان، عابد عناني، وائل الترك، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين.