

عبدالحميد الخطيب



يتطلب تجسيد الشخصيات المتناقضة نفسيا في الدراما مجهودا كبيرا من الممثل ليندمج مع الانفعالات والحركات الجسدية للشخصية حتى يستطيع إقناع الجمهور ويصدقونه، هذا ما برعت فيه الفنانة نور الغندور التي لعبت دور «كاميليا» في مسلسل «عرابة بيروت»، الذي انتهى عرضه خلال الفترة القليلة الماضية، فقد تحدت نفسها وقدمت أداء متقنا حاز إعجاب كل من تابع العمل.



وقالت نور عن «كاميليا»: من أصعب الأدوار التي جسدتها منذ دخولي مجال التمثيل حتى الآن لأنها مرتبطة بتقديم «شو» من فترة الستينيات، وهذا الأمر مجهد لأننا لا نعرف كيف كانوا يؤدون الرقصات وقتها والتي تختلف عن الرقص الحالي، مستطردة: «كاميليا» تمر بتجارب قاسية تؤثر في حياتها، فبعد تعرضها لطعنة من أقرب الناس إليها، من أهلها، لا تجد إلا ملهى «أولد بيروت» الذي يحتضنها، وفيه تصعد المسرح وتقابل الجمهور بابتسامة بينما في الكواليس تعيش معاناة إنسانية كبيرة، مستدركة: المسلسل شمل قصصا مختلفة فيها حزن وفرح وأحلام وطموحات.



وهذه ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها نور دورا يتضمن رقصا، فقد جسدت بإتقان وعفوية شخصية «كريمة» في مسلسل «من شارع الهرم إلى» الذي عرض في رمضان 2022، وحصدت نجاحا واسعا. وفي هذا الصدد، قالت في تصريحات تلفزيونية: «كريمة» شخصية محفورة في قلبي، وكانت «وش السعد علي» وفتحت لي بابا جديدا، والجمهور حتى الآن متعلق بها، لكن «كاميليا» مختلفة عنها.



يذكر أن أحداث «عرابة بيروت» دارت في 10 حلقات حول «أولد بيروت»، وهو ملهى ليلي تستغل مديرته بعض الفتيات للعمل معها، لتتوالى الأحداث ويحاولن الانتقام منها، وشارك في البطولة إلى جانب نور الغندور كل من: نادين الراسي، مهيار خضور، جيسي عبدو، رندة كعدي، رولا بقسماتي، ريان حركة، والعمل من تأليف مازن طه ونور شيشكلي، إخراج فيليب أسمر.