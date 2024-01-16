

هادي العنزي



وصل ظهر أمس وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين إلى تركيا، لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 29 الجاري، تحضيرا للمنافسات المقبلة، وتنفيذا لخطة التطوير التي اعتمدها مجلس الإدارة لجميع المنتخبات خلال الفترة الحالية، ومن المقرر أن يلعب «الأزرق» 5 مباريات ودية مع عدد من الأندية التركية، وذلك بحسب اتفاق مسبق.



ويرأس الوفد نائب رئيس الاتحاد محسن السحمي، ويضم مشعل محمد إداريا، وطالب الكندري مشرفا، وطلال القلاف مدربا ومصعب الخميس مساعدا للمدرب، و16 لاعبا هم: مبارك المولي، وحسن الهاشمي، وعبدالرحمن المرزوق، وصالح الزعتري، وفريج الفريج، وعلي الرباح، وأحمد المطيري، وعبدالرحمن الرباح، ومهدي الناصر، وسويط الظفيري، وحسين بوفتين، وعبدالله الجريد، وعبدالعزيز الطاحوس، وعبدالرحمن القطيفي، وحسن هادي العنزي، ويعقوب العنيزي.



من جهته، أكد رئيس الوفد محسن السحمي أن لجنة المنتخبات وضعت برنامج إعداد لجميع المنتخبات الوطنية، من بينها منتخب الناشئين الذي يستعد لخوض منافسات تصفيات النافذة الآسيوية لمنطقة الخليج في قطر الصيف المقبل، وقال: «بدأ برنامج الإعداد منذ انطلاقة الموسم، وتضمن عدة تجمعات للفريق خلال فترات توقف الدوري، ومنح خلالها الجهاز الفني الفرصة لجميع اللاعبين ليقدموا ما يتمتعون به من إمكانات فنية».



وأشاد بدعم الهيئة العامة للرياضة بقيادة يوسف البيدان، وحرصها على بذل كافة أوجه التعاون مع الاتحاد، والموافقة على تنفيذ برنامج تطوير منتخباتنا الوطنية بمختلف المراحل السنية.