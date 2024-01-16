

أعلن رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية منصور السرهيد أن مجلس ادارة اللجنة قرر إنشاء لجنة خاصة لرياضة الإعاقات الذهنية وتفعيل الدور المجتمعي نحو هذه الإعاقات عبر التنسيق والربط المباشر مع الهيئة العامة لذوي الاعاقة ووزارة الشؤون ووزارة الصحة وبالتنسيق أيضا مع جميع جمعيات النفع العام، والهيئة العامة للرياضة لإقامة الورش الفنية والمشاركات الخارجية وفقا لما تتطلبه المصلحة العامة لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا.



وأبدى السرهيد شكره لمدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان على متابعته المستمرة ودعمه اللامحدود للإعاقات الذهنية من خلال تذليل جميع الصعوبات.