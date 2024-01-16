

أشادت الحكم الدولي لرفع الاثقال ماجدة الزهر بالتنظيم والمستوى المتميز لبطولة كأس قطر وسباق الجائزة الكبرى الثاني للاتحاد الدولي لرفع الأثقال IWF والمؤهلة إلى دورة الألعاب الاولمبية الـ 33 «باريس 2024» بمشاركة 382 رباعا ورباعة يمثلون 96 دولة. وأوضحت الزهر ان البطولة اقيمت برعاية وحضور النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيس الاتحاد القطري والاتحادين الآسيوي والعربي لرفع الأثقال محمد المانع، مؤكدة حرصه دوما على المشاركة وتقديم الدعم الفني والمادي والمعنوي للارتقاء برياضة رفع الاثقال عربيا وآسيويا، لافتة الى ان البطولة قد شهدت منافسات قوية على حصد الميداليات، وتقاسم عدد من الرباعين للميداليات المتنوعة.



كما اشادت الزهر بجهود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد الشمري وبدوره في تألق ووصول لعبة رفع الاثقال عالميا للمستوى الذي كنا نحلم به منذ سنوات وصولا برباعينا العرب لأوليمبياد «باريس 24»، كما اشادت بدور الاتحاد الأفريقي لرفع الاثقال برئاسة خالد المهلهل وبمشاركاته الفعالة وحضوره لمختلف الفعاليات.



وقالت الزهر: أفتخر بمشاركتي كأول كويتية تحصل على منصب خارجي في الاتحاد العربي للأثقال كحكم دولي معتمد، حيث بدأت الالتحاق بالدورات التحكيمية لرفع الاثقال ومن ثم التدريب والتمرين على يد متخصصين في فنون اللعبة، مشيرة الى حرصها على ابراز دور المرأة الكويتية في مجالات الرياضة عامة ورفع الاثقال خاصة من خلال العديد من المشاركات الدولية، لافتة الى انها شاركت في تتويج اللاعبين الفائزين في عدة بطولات دولية. وأوضحت الزهر ان لعبة الاثقال لم تأخذ حظها كباقي الالعاب النسائية الا مؤخرا، وهناك رغبة من الفتاة الكويتية بالإقبال على ممارستها، حيث برزت الاثقال كرياضة نسائية محببة ليس لها اي تأثير سلبي على الفتاة وانوثتها، وقد حققت كثير من بنات الكويت نتائج مشرفة ورفعن اسم الكويت بالمحافل الدولية.