وصلت عين الإعصار «بلال» إلى جزيرة ريونيون الفرنسية التي باتت في حالة تأهب قصوى، اذ لم تشهد الجزيرة إعصارا بمثل هذه القوة منذ 10 سنوات.



وأطلق حاكم هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي والتي تضم نحو 870 ألف نسمة، الإنذار الخاص بالأعاصير، وهو أعلى مستوى من التحذير ويؤشر إلى وجود «خطر وشيك».



واشتدت قوة الرياح في شمال الجزيرة وغربها، حيث تساقطت أمطار غزيرة، على ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس.



وقال حاكم الجزيرة جيروم فيليبيني، في حديث عبر قناة «بي اف ام تي في» امس: «لقد دخلنا المرحلة الصعبة إذ وصلت عين العاصفة إلى جزيرة ريونيون، وضرب جدار العين شمال الجزيرة» بما يصاحبه من رياح عاتية وأمطار غزيرة.



وأعلنت السلطات، في بيان «مقتل شخص مشرد لم يحتم تحت أي سقف في سان غي»، مشيرة إلى أن الكهرباء انقطعت عن 13% من المنازل، أي 57 ألف شخص، لافتة إلى أن المياه ليست متاحة لنحو 35 ألف شخص.