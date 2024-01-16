أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) امس، عن مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين في قصف للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.



ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو بثته قناة «الجزيرة» يظهر فيه ثلاثة محتجزين إسرائيليين هم رجلان وامرأة كل على حدة ويقدم تعريفا عن نفسه.



وأوضحت المحتجزة وتدعى نوعا أرغماني في مقطع الفيديو مصير المحتجزين الآخرين، وروت ما حدث لهم جراء قصف إسرائيلي.



وقالت أرغماني في الفيديو إنها أصيبت بجروح في قصف للجيش الإسرائيلي على موقعهم في غزة، فيما قتل المحتجزان الآخران يوسي شرعابي وتايس فريسكي.



وطالبت المحتجزة السلطات الإسرائيلية بإعادتها إلى البلاد.



وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد قال في كلمة بعد 100 يوم من بدء الحرب في قطاع غزة مساء أمس الأول إن «مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولا».



وتابع «أما الباقون فهم جميعا دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني، وعلى الأغلب سيكون العديد منهم قد قتل مؤخرا، فيما لايزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة، وقيادة العدو وجيشه يتحملون كامل المسؤولية عن هذا الملف».