أكد الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا استعداد الكويت وجاهزيتها لإقامة احتفالية الكويت عاصمة للثقافة العربية للعام 2025.



جاء ذلك خلال مشاركة بن رضا والوفد المرافق له في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (ألكسو) الذي تستضيفه تونس يومي 15 و16 الجاري.



وقال بن رضا وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للثقافة العربية في تصريح لـ«كونا»، إن اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية والذي ترأسه ممثل المملكة العربية السعودية د.طلال الرويس تناول عددا من المواضيع أهمها تحضيرات الدورة الـ 24 للمؤتمر القادم للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول العربية والذي سينعقد بمدينة مراكش المغربية.



وأضاف أن الاجتماع ناقش اعتماد برنامج عمل اللجنة الدائمة للثقافة العربية فضلا عن الاطلاع على تقرير حول الموضوع الرئيسي للدورة الـ 23 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي الذي نظمته المملكة العربية السعودية وهو «الثقافة والمستقبل الأخضر» والدورة العاشرة لليوم العربي للشعر للعام 2024 ورمز الثقافة العربية للعام 2024.



وأشار إلى أن اللجنة ستبحث مقترح دولة قطر بشأن تنظيم ورشة لتسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي على القائمة التمثيلية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وورشة حول الثقافة والاستدامة ومقترح الجزائر بشأن مشروع تعاون عربي في مجال المسرح، بالاضافة إلى مناقشة مقترح «الالكسو» بشأن تصنيف المؤسسات الثقافية العربية وآليات اختيار عواصم الثقافة العربية.



وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مرئيات ومقترحات أعضاء اللجنة الدائمة للثقافة العربية لتطوير العمل الثقافي العربي المشترك وتحديثه على ضوء مراجعة التزامات التنمية المستدامة 2023 والاطلاع على ما أعده لبنان بشأن استعداداته للاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.



وافتتح أعمال اللجنة الدائمة للثقافة العربية المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) محمد ولد اعمر بحضور وزيرة الثقافة التونسية حياة قرمازي.