عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت دورة تدريبية بعنوان: «نظرة عملية عن التحكيم التجاري الدولي»، وذلك خلال يومي 14 و15 الجاري، حيث تأتي هذه الدورة وفق فعاليات المركز التي يعقدها سنويا، حيث تهدف الدورة إلى تأهيل وإعداد الكوادر من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمهمة فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم.



وقد استهدفت هذه الدورة توسيع القاعدة المعرفية للمشاركين بها بقضايا التحكيم التجاري الدولي وإجراءاته وأبرز إشكالاته، حيث حاضر فيها كل من: د.محمود حسين من دولة الإمارات، ود.طلال جابر من لبنان، وتطرقا في هذه الدورة إلى عدة محاور مهمة، حيث تضمن المحور الأول الوسائل البديلة لحل المنازعات واتفاق التحكيم، والتي تم التوضيح من خلالها على مفهوم الوسائل البديلة لحل المنازعات وأنواعها، والتعريف باتفاق التحكيم وصوره وآثاره.



وتناول المحور الثاني، إجراءات دعوى التحكيم الدولي وأبرز إشكالياتها: حيث بينت المركز القانوني للمحكم، وبدء إجراءات دعوى التحكيم الدولي وتداولها أمام هيئة التحكيم، وأبرز إشكاليات قضايا التحكيم الدولي وآليات التعامل فيها.



كما تضمن المحور الثالث، حكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه ودعوى البطلان، والتعريف بحكم التحكيم وبياناته وآثاره، واختتمت الدورة بجانب عملي حول صياغة اتفاق التحكيم، إدارة جلسة التحكيم، صياغة حكم التحكيم.



وعلى هامش الدورة واستثمارا لوجود المحاضرين، عقد المركز ورشة عمل بعنوان: «التحكيم التجاري في دولة الكويت بين الواقع والمرتجى» والتي عقدت لتلبية الاحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال التحكيم التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره من أهم طرق فض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية وواحد من أدوات قياس مناخ الاستثمار.