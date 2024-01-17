قال تقرير صادر عن شركة «بيتك كابيتال» إن إجمالي إصدارات الصكوك الأولية خلال عام 2023، بلغ ما قيمته 42.52 مليار دولار، وهو الأعلى في السنوات الأخيرة، وما يعادل تقريبا ضعف إصدارات 2022 البالغة 22.38 مليار دولار.



وعلى الصعيد المحلي في الكويت، شهد السوق نجاح إصدار صكوك بقيمة 103.1 ملايين دينار لصالح شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، وهو أول إصدار صكوك مقومة بالدينار الكويتي يتم إصداره لصالح شركة كويتية.



ومن حيث الجهات المصدرة كان للجهات السيادية والمؤسسات المالية هيمنة على الإصدارات بنسبة 41.4% و40.9% من إجمالي الإصدارات على التوالي، وجغرافيا تسيدت المملكة العربية السعودية على 38.6% من إجمالي الإصدارات وتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ساهمت بنسبة 20.3% خلال العام.



وشملت الإصدارات الرئيسية خلال عام 2023 عددا من الإصدارات السيادية، مثل الإصدار الأول لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تجاوز حجم الطلب 3.5 أضعاف المبلغ المطلوب، والإصدار السيادي للجمهورية التركية بقيمة 2.5 مليار دولار وقد تجاوز الاكتتاب فيه 3 أضعاف حجم الإصدار.



كما أصدرت الفلبين صكوكا بقيمة مليار دولار خلال عام 2023، فيما شهد العام نفسه الإصدار الأول للصكوك من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 3.5 مليارات دولار على شريحتين.



وعلى صعيد الشركات، قامت شركة «آير ليس كوربوريشن»، وهي شركة رائدة في تأجير الطائرات مقرها الولايات المتحدة، بإصدارها الأول للصكوك بقيمة 600 مليون دولار، وتجاوز فيه حجم الاكتتاب 3أضعاف المبلغ. كما قام مصرف الراجحي بإصدار صكوك مستدامة تبلغ قيمتها مليار دولار، وقد تجاوز الاكتتاب فيه 3.75 أضعاف.



وتشمل الإصدارات البارزة الأخرى خلال العام طرح صكوك الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 2 مليار دولار، وطرح شركة تنمية طاقة عمان صكوكا بما مقداره 1 مليار دولار، وقد قامت شركة «بيتك كابيتال» بدور المدير الرئيسي المشارك ووكيل الاكتتاب للعديد من الإصدارات المذكورة.



وأشار تقرير «بيتك كابيتال» إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وسط انخفاض معدلات التضخم وثبات الاقتصاد العالمي تصدر الاتجاهات الرئيسية لعام 2023، ففي أعقاب الاضطرابات الأولية التي شهدها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة والارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، استقرت أسواق رأس المال قرب نهاية 2023.



وأضاف التقرير أن الانخفاض في أرقام التضخم إلى جانب النهج الحذر من الاحتياط الفيدرالي الأميركي، أدى إلى انخفاض بمقدار 71 نقطة أساس في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات خلال الربع الرابع من عام 2023.



وبلغت عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات 4.579% كما في 30 سبتمبر 2023 لتغلق في نهاية العام عند 3.866%. في حين أغلقت سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين، وهي الأكثر حساسية لدورة أسعار الفائدة، عند 4.250% بانخفاض قدره 80.2 نقطة أساس خلال نفس الفترة.



وتتضمن التوقعات لعام 2024 استمرار التشدد في السياسة النقدية، وسط تباطؤ النمو العالمي وانخفاض حدة التضخم، ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 2.1% بانخفاض عن توقعات عام 2023 البالغة نسبتها 2.6% وفقا لتقرير وكالة فيتش. وفي ظل المخاطر السلبية التي تهدد النمو العالمي وتراجع المخاطر التضخمية، فإن الأولوية بالنسبة للبنوك المركزية ستكون محاولة الهبوط الطفيف بأسعار الفائدة وتجنب الركود الاقتصادي، وبالتالي يمكن توقع دورة عالمية منسقة لخفض أسعار الفائدة خلال عام 2024.