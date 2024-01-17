نستهدف تصدير سيارات «جيلي» إلى أفريقيا والشرق الأوسط.. والبدء بتصنيعها أواخر 2024

مصر أحد أهم الأسواق الإستراتيجية بالمنطقة.. وأظهرت مرونة أمام مواجهة الأزمات الاقتصادية

استطعنا بيع أكثر من 4 آلاف سيارة BMW بمصر خلال 2023.. بينها 1500 مصنعة محلياً

«أولاد علي الغانم للسيارات» تستهدف توزيع 70 فلساً للسهم عن 2023.. ومواصلة النمو القوي في 2024



القاهرة ـ هناء السيد



دشنت شركة «أولاد علي الغانم للسيارات» أعمال شركتها التابعة في السوق المصرية «أوتو موبيليتي»، وأعلنت حصولها على الوكالة الرسمية لعلامة جيلي الصينية في مصر، حيث يضم التحالف، الذي قام بتأسيس «أوتو موبيليتي»، كلا من: شركة أولاد علي الغانم للسيارات من الكويت، وشركة محمد يوسف الناغي من المملكة العربية السعودية، ومجموعة العرجاني من مصر.



وستحصل شركة «أوتو موبيليتي» على حق بيع سيارات جيلي وتصنيعها في مصر، فضلا عن تقديم خدمات ما بعد البيع، وخلال حفل تدشين الشركة الجديدة، أعلنت «أوتو موبيليتي» عن طرح سيارة «جيلي كولراي» الجديدة بالسوق المصرية، والتي يمكن تسلمها فور شرائها.



حضر حفل تدشين الوكيل الجديد لعلامة جيلي الصينية في السوق المصري كل من: مدير جيلي العالمية للسيارات لمنطقة أفريقيا ألان يانج، والعضو المنتدب لشركة «أوتو موبيليتي» عثمان عبدالمنعم، ورئيس اختبارات نقل الحركة ومركز الأبحاث والتطوير بشركة جيلي برنارد شوف، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العرجاني إبراهيم العرجاني.



استثمارات ضخمة



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أولاد علي الغانم للسيارات» ورئيس مجلس إدارة شركة «أوتو موبيليتي» م.فهد علي الغانم، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات في مصر تزيد على 100 مليون دولار، كما تستهدف تصدير سيارات جيلي إلى أفريقيا والشرق الأوسط.



وفي سياق تقديمه لاستراتيجية شركة «أوتو موبيليتي» في السوق المصري، قال الغانم «يسعدنا أن نكون الوكيل والمستورد الجديد لسيارات جيلي في السوق المصري، وأن نقدم خدمات المبيعات وما بعد البيع المتميزة لعملائنا».



وأكد على أن مصر تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، والتي أظهرت مرونة بمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة ومتميزة، مضيفا أن خطط «أوتو موبيليتي» لاستثمار 100 مليون دولار بالسوق المصرية، ستسمح لها بتوفير السيارات المطلوبة، والبدء بتصنيع السيارات أواخر عام 2024 لتوسيع محفظة «جيلي» في مصر.



وحول العمليات التشغيلية لشركة «جلوبال أوتو» وكيل سيارات BMW في السوق المصري، قال الغانم إن الشركة استطاعت بيع أكثر من 4 آلاف سيارة BMW في مصر خلال عام 2023، من بينها 1500 سيارة تم تصنيعها محليا.



وفيما يخص أداء شركة «أولاد علي الغانم للسيارات»، قال إن الشركة تستهدف الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للأرباح في عام 2024، بالإضافة إلى مبيعات الشركات التابعة في مصر والتي يتوقع لها أن تدعم نتائج أعمال الشركة، متوقعا تحقيق إجمالي توزيعات للأرباح عن عام 2023 تصل إلى 70 فلسا للسهم الواحد.



عروض خاصة



من جهته، أكد العضو المنتدب لشركة «أوتو موبيليتي» عثمان عبدالمنعم على التزام الشركة الراسخ بتوفير تجربة قيادة فريدة وغير مسبوقة للعملاء. وقال «نحن على استعداد لتقديم أفضل خدمة للسوق المصري وتلبية الطلبات والاحتياجات المتزايدة به، مع توفير الأفضل من سيارات جيلي بالتوازي مع تقديم خدمات أوتو موبيليتي المتميزة والرائدة لعملائنا».



وأضاف عثمان «احتفالا بإطلاق شركتنا مع عملائنا ومراعاة لارتفاع التكاليف، نقدم عرضا خاصا بعقد خدمة وصيانة لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كيلومتر لجميع الفئات، بالإضافة إلى ضمان المصنع لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كيلومتر لسيارة كولراي الجديدة».



من جانبه، قال مدير عام شركة جيلي العالمية للسيارات مايكل سونج، عبر تقنية الفيديو، «إنه لشرف كبير أن نشهد إطلاق عمليات شركة «أوتو موبيليتي» بالسوق المصري، وأن نكشف عن سيارة جيلي كولراي الأفضل مبيعا في العالم، ومع تعزيز استراتيجية شركة جيلي للتوسع في الأسواق العالمية، اعتمدنا استراتيجية تشغيل مرنة تشمل توطين الصناعة، واستخدام موارد متكاملة وشاملة من قنوات مختلفة، والعمل معا لتحقيق تعزيز مكانة علامة جيلي التجارية في مصر».



بدوره، قال مدير جيلي العالمية للسيارات لمنطقة أفريقيا ألان يانج «يمثل هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ شركة جيلي، حيث إننا ننفذ استراتيجية طويلة الأجل بين جيلي وأولاد علي الغانم للسيارات، كما سنواصل رحلة النجاح في مصر، ونتعاون في استيراد مركبات CBU، والتجميع المحلي لمركبات CKD وغيرها من القطاعات ذات الصلة».