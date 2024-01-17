وقّع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مع جامعة عبدالله السالم لتقديم مجموعة من البرامج التدريبية المعتمدة لطلبة الجامعة، وذلك في إطار مسؤوليته الاجتماعية لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية الشابة ودعمها في مختلف المجالات الحديثة، لاسيما التي تتعلق بالتكنولوجيا والخدمات الرقمية.



ووقع اتفاقية التعاون كل من مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بوبيان عادل الحماد، وأمين مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.عادل الحسينان بحضور المدير التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي، وعضو مجلس الإدارة التأسيسي والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية أ.د.علي فيصل المطيري، ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بجامعة عبدالله السالم نادية الراشد.



وبهذه المناسبة، قال الحماد: سعدنا كثيرا بالتعاون مع جامعة عبدالله السالم كجزء من حرص إدارة بوبيان لتطوير ودعم الكوادر الشابة، لاسيما طلبة الجامعات كونهم المحرك الرئيسي للتنمية وتحقيق النجاح من خلال رسم سبل التطور الوظيفي المدعومة بعوامل النجاح المستقبلي، لصنع تغيير إيجابي وملموس يواكب التوجهات التي يشهدها القطاع المصرفي.



وأضاف الحماد أن الاتفاقية تأتي في إطار توطيد التعاون وتبادل الخبرات مع جامعة عبدالله السالم، حيث تهدف الاتفاقية إلى تدريب الطلبة وتزويدهم بالأساليب المصرفية الحديثة وتدریبهم في مجالات ريادة الأعمال وتقديم الخدمات الرقمية المتطورة وخدمة العملاء والقياس والتطوير وغيرها من المجالات والتخصصات التي يحتاج لها السوق العمل الكويتي، مشيرا إلى أن جامعة عبدالله السالم تعد إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بجانب الأمن السيبراني.



وأوضح أن الاتفاقية أيضا تسهم في دعم ورعاية طلبة الجامعة من خلال برنامج تدريبي يركز على العديد من المحاور وورش العمل التي تعزز وتصقل مهاراتهم الشخصية وتحفز طاقاتهم لإطلاق العنان لإبداعاتهم، بما يحقق التطور المهني المطلوب وفقا للمسار الصحيح لرفع كفاءة مستوى طلبة الكلية، مشيرا الى أن «بوبيان» يعد من المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات والمنتجات الرقمية والتقنية، وأن التطور الذي شهده البنك في السنوات الأخيرة يجعله محل اهتمام للعديد من طلبة الجامعات، الذين يرغبون في خوض تجارب عملية تسهم في تطوير مهاراتهم وتمكنهم من ربط الجانب النظري مع الجانب العملي، ما يعدهم بشكل أفضل للخوض في مسيرتهم المهنية بعد التخرج.



من ناحية أخرى، أكد حرص بنك بوبيان المتواصل لخلق بيئة عمل استثنائية لكوادره البشرية متضمنة فرصا تدريبية متطورة لموظفيه من خلال التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات والمعاهد التدريبية، طبقا إلى معايير استراتيجية النمو التي ينتهجها بوبيان تجاه تأهيل هذه الكوادر في جميع القطاعات، وذلك لتوفير مقومات التحفيز الوظيفي اللازم لتنمية وتطوير قدراتهم القيادية على المستوى الشخصي، والتي بدورها ستقوم بالمساعدة على تطوير قدرات فرق العمل ومن ثم منظمة العمل ككل.