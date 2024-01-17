الفوزان: على الجهات الحكومية البدء في تطبيق الذكاء الاصطناعي لخدمة المواطنين والموظفين



حنان عبدالمعبود



نظّم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة «هواوي تكنولوجيز» أمس منتدى حول «تقنيات الذكاء الاصطناعي والتفكير بشكل مبتكر حول كيفية تطبيقها في سياق التطبيقات الحكومية» والذي تضمن عددا من ورش العمل. وأكد مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د.عمار الحسيني في كلمته خلال افتتاح المنتدى ضرورة العمل على تهيئة ونقل المجتمع لأحدث تكنولوجيا اتصالات وسرعة نقل وتبادل المعلومات لخلق بيئة اتصالات ناجحة، مثمنا ورش عمل المنتدى بالتعاون مع شركة هواوي الرائدة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات.



وقال الحسيني: أرحب بالحضور وأتقدم بجزيل الشكر لشركة هواوي بإتاحة هذه الفرصة، لافتا إلى أنه كان من المفروض عقد المنتدى خلال شهر ديسمبر الماضي الا اننا فجعنا بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمه الله، وأذكر بتوجيهاته سموه الدائمة ودعمه لمجالات التكنولوجيا ومنها التحول الرقمي، كما انتهز الفرصة لتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الذي دائما يحرص على دعم التنمية والتطور بشكل غير مسبوق.



وأضاف: ومن دواعي الفخر والاعتزاز قيام مثل هذه المؤتمرات وورش العمل في ظل التطور الذي يشهده العالم بأسره للانتقال للعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي من شأنه نقل الدولة لتطور باهر خلال فترة قصيرة وسريعة، لافتا إلى أن المنتدى يعد من أهم الفرص للتعرف على الفوائد والإيجابيات لتهيئة ونقل المجتمع لآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات وسرعة نقل المعلومات وتبادلها واندماجها لخلق بيئة اتصالات ناجحة في شتى المجالات، حيث نطمح لنقل التجربة للكويت سعيا لتكون تكنولوجيا الاتصالات هي المسيطرة لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.



وتابع: يمكن تحقيق ذلك فقط من خلال ثورة الذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات، مؤكدا ان الاستفادة من الثورة التكنولوجية لا تتم الا من خلال اندماج وتعاون الجهات الحكومية مع الشركات العالمية ذات الخبرة والمعرفة والمختصة بتكنولوجيا الاتصالات والاستفادة من خبرتها ونقلها للجهات الحكومية بطريقة تضمن تسهيل جميع الاعمال بشكل دقيق وناجح، مبينا ان هذا التعاون سيسهم في رفع نسبة الانجاز وتسريع وتيرة التنمية المستدامة التي نسعى إليها.



بدوره، قال رئيس قسم تخطيط وتطوير الخدمات الرقمية الحكومية بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبد الكريم الفوزان ان المنتدى يهدف لتقديم الفائدة المرجوة من استخدامات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الحكومي والذي أصبح من الواجب على الجهات الحكومية البدء في تطبيق استخداماته في بياناتها وخدماتها المقدمة للمواطنين. ولفت الفوزان الى أن هناك شراكة مع شركة هواوي لاستخدامات الخدمات السحابية وما تحتويه من خدمات كثيرة، لافتا الى أن ورش العمل بالمنتدى تعود أهميتها الى بدء التفكير في الاستخدامات والخروج من مرحلة الراحة، لأن الذكاء الاصطناعي أصبح من المهم جدا استخدامه، مشددا على ضرورة مواكبة التطور، ومواجهة التحديات التي تواجهنا للبدء في هذا الاتجاه.



الجدير بالذكر ان المنتدى تضمن عددا من ورش العمل منها، «فتح أفق التقنية الرقمية بشكل كامل من خلال تقديم كل شيء كخدمة»، و«نظرة عامة لتقنية الذكاء الاصطناعي وشرح عن سياسة هواوي في تطوير هذه التقنية»، و«عملية التعلم الآلي».