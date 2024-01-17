أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ريادة الحركة التعاونية الكويتية إقليميا وعربيا، مثمنا في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي يبذلها القائمون على القطاع التعاوني للمساهمة الفاعلة في دعم واستمرار هذا الشريان المجتمعي والاقتصادي الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين في الكويت.



جاء ذلك خلال لقاء الخالد أمس رئيس اتحاد الجمعيات مصعب الملا، ورئيس لجنة الأسعار والاستيراد راشد الراشد، حيث هنأ مجلس الادارة الجديد بمناسبة مباشرته مهام عمله مؤخرا، متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهمتهم ومواصلة العطاء في خدمة الكويت وأهلها.



واطلع المحافظ خلال اللقاء بحضور مدير عام الاتحاد بداح السهلي، على أولويات العمل والخطة المستقبلية لمجلس الادارة خلال الفترة المقبلة، مثمنا الحرص على استحداث آليات جديدة لضبط الأسعار في الأسواق وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والمقيمين.