أكد الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا استعداد دولة الكويت وجاهزيتها لإقامة احتفال الكويت عاصمة للثقافة العربية للعام 2025.



جاء ذلك خلال مشاركة بن رضا والوفد المرافق له أمس في اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (ألكسو) الذي تستضيفه تونس يومي 15 و16 يناير الجاري.



وقال بن رضا إن اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية والذي ترأسه ممثل المملكة العربية السعودية د.طلال الرويس تناول عددا من المواضيع أهمها تحضيرات الدورة الـ24 للمؤتمر القادم للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول العربية والذي سينعقد بمدينة (مراكش) المغربية.



وأضاف أن الاجتماع ناقش اعتماد برنامج عمل اللجنة الدائمة للثقافة العربية، فضلا عن الاطلاع على تقرير حول الموضوع الرئيسي للدورة الـ 23 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي الذي نظمته المملكة العربية السعودية وهو (الثقافة والمستقبل الأخضر) والدورة العاشرة لليوم العربي للشعر للعام 2024 ورمز الثقافة العربية للعام 2024.



وأشار إلى أن اللجنة ستبحث مقترح دولة قطر بشأن تنظيم ورشة لتسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي على القائمة التمثيلية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وورشة حول الثقافة والاستدامة، ومقترح الجزائر بشأن مشروع تعاون عربي في مجال المسرح، بالاضافة إلى مناقشة مقترح الالكسو بشأن تصنيف المؤسسات الثقافية العربية وآليات اختيار عواصم الثقافة العربية.



وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مرئيات ومقترحات أعضاء اللجنة الدائمة للثقافة العربية لتطوير العمل الثقافي العربي المشترك وتحديثه على ضوء مراجعة التزامات التنمية المستدامة 2023 والاطلاع على ما أعده لبنان بشأن استعداداته للاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.