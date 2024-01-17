سلمى الحجاج: توجنا بجائزتي «أفضل تدريب وتطوير» و«التميز بالتنوع والشمول» بالشرق الأوسط

المشاركة في معارض توظيف جامعة الكويت و«GUST» و«KTech» إلى جانب «وظيفتي»

تخريج الدفعة الثامنة من برنامج أجيال وتدشين «التاسعة».. والمشاركة في برامج تدريب عالمية

أطلقنا النسخة الثانية من مسابقة «داتاثون» ودشنا مكتبة رقمية وشاركنا في برنامج تحدي الابتكار



باعتباره إحدى الوجهات الأكثر توظيفا واستقطابا للمواهب والكفاءات، واصل بنك الخليج تدريب وتطوير موظفيه بالتعاون مع أرقى المؤسسات العالمية والمحلية، مع تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية محليا وعالميا.



وشارك بنك الخليج في رعاية العديد من معارض التوظيف التي نظمتها الجامعات الكويتية، لاستقطاب المواهب والكوادر الشبابية المميزة، ليرسخ مكانته باعتباره الوجهة المفضلة للتوظيف من قبل الشباب المقبلين على سوق العمل.



كما واصل بنك الخليج مساعيه المتواصلة لتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار استراتيجية البنك لعام 2025، وضمن مساعيه لمواكبة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فيما يواصل استبيان الانتماء الوظيفي تحقيق نمو تدريجي سنويا.



وفي هذا الإطار، أشارت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج إلى عدد من الإنجازات والبرامج والدورات التي نظمها بنك الخليج في عام 2023، حيث حصد بنك الخليج جائزتين في قمة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، والتي عقدت في مملكة البحرين، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين بالموارد البشرية.



وقد تسلمت سلمى الحجاج جائزتي «أفضل تدريب وتطوير» و«التميز في التنوع والشمول» في حفل توزيع جوائز الموارد البشرية على الشركات الفائزة، فيما منحت القمة الـ 18 لمؤتمر «Finnovex» قطر 2023 بنك الخليج جائزة التميز في ابتكار البيانات، وذلك تقديرا لدوره المتميز في تعزيز الابتكار القائم على البيانات بالقطاع المالي الكويتي.



شراكات عالمية



وضمن مساعيه المتواصلة لتطوير موظفيه، تعاقد بنك الخليج مع منصة «Coursera» العالمية، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، ليوفر لهم فرصا تدريبية رفيعة المستوى، وبما يتيح لهم إمكانية الحصول على دورات وشهادات من مؤسسات وجامعات تعليمية مرموقة.



كما أبرم بنك الخليج اتفاقية شراكة مع منصة Coach Hub العالمية الرائدة في تنمية المواهب وتطوير القياديين، والتي تمكن موظفي المؤسسات الكبرى حول العالم من إنشاء برامج تدريبية متميزة وقابلة للقياس والتطوير.



توظيف الشباب



وفي إطار دعمه للشباب، ومساعيه المتواصلة لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات من الكوادر الوطنية، اختتم بنك الخليج رعايته ومشاركته في النسخة الثانية لمعرض «وظيفتي»، وسلط ممثلو بنك الخليج خلال مشاركتهم في المعرض الضوء على طبيعة العمل المصرفي التي يجسدها البنك، وقدموا شرحا تفصيليا لزوار المعرض من الباحثين عن عمل حول طبيعة العمل المصرفي.



وباعتباره الوجهة المفضلة للعمل في القطاع المالي الكويتي، اختتم بنك الخليج رعايته لمعرض التوظيف الذي نظمته جامعة الكويت، على مدى 3 أيام، وضمن مساعيه المتواصلة لتمكين الشباب، وباعتباره وجهة مفضلة للعمل في القطاع المالي الكويتي، شارك بنك الخليج كراع ماسي للمعرض الوظيفي الرابع والعشرين لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST».



وضمن مساعيه المتواصلة لتمكين الشباب، وباعتباره وجهة مفضلة للعمل في القطاع المالي الكويتي، شارك بنك الخليج في معرض التوظيف الذي نظمته كلية الكويت التقنية (KTech)، في مارس الماضي.



كما اختتم بنك الخليج رعايته البلاتينية لمعرض مشاريع التخرج لطلاب كلية الهندسة في الجامعة الأسترالية، وذلك في إطار دعمه المستمر لفئة الشباب، ومساعيه المتواصلة لتمكينهم وتشجيعهم على الابتكار وترسيخ مفاهيم الاستدامة في المجتمع.



وضمن مساعيه المتواصلة لدعمهم، شارك بنك الخليج في ملتقى توظيف ذوي الهمم، خريجي حملة «شركاء لتوظيفهم»، الدفعة الرابعة، التي نظمتها الهيئة العام لشؤون ذوي الإعاقة، بالتعاون مع جمعية البناء البشري للتنمية المجتمعية. وأعلن البنك توظيف مجموعة من الخريجين.



التدريب والتطوير



من خلال جهوده المتواصلة لتطوير وتعزيز قدرات موظفيه، أطلق بنك الخليج النسخة التاسعة من برنامج «أجيال»، بانضمام دفعة جديدة من المتدربين من حديثي التعيين في البنك، والذين لم تتجاوز خبرتهم 5 سنوات في بنك الخليج، وذلك لصقل مهاراتهم ومساعدتهم على تطوير وتوسيع نطاق النمو والتطور على المستويين المهني والشخصي.



وضمن مساعيه المتواصلة لتطوير الكوادر البشرية، أعلن بنك الخليج عن تخرج عدد من موظفيه في «برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي»، الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي خلال الفترة من مارس 2022 إلى مايو 2023.



كما شارك بنك الخليج، للعام الثاني على التوالي، في البرنامج التدريبي «إعداد مدراء الشركات لمجالس الإدارة» الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «تميز» وجمعية «سوروبتيميست»، وذلك في إطار دعمه لتمكين المرأة.



وتخرج عدد من قياديي بنك الخليج من برنامج كلية هارفارد للأعمال، والمصمم خصيصا لدعم وتطوير القياديين في القطاع المصرفي والمالي، تحت عنوان «القيادة الإستراتيجية في عالم متغير»، ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية.



تعزيز الاستدامة



وفي إطار مساعيه لتعزيز معايير الاستدامة في المجتمع، تعاون بنك الخليج مع جامعة IE Business School العريقة، كما نظم جلسات تفاعلية للإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة ضمن استراتيجية الاستدامة ESG 2024/2030.



وضمن مساعيه المتواصلة نحو الريادة الرقمية في القطاع المصرفي، وتقديم أفضل الخدمات لعملائه، أعلن بنك الخليج عن إطلاق مكتبة رقمية، لتكون المرجع الأساسي المعتمد لمنتجات وخدمات البنك، وأحد أبرز معالم التحول الرقمي الشامل الذي يسعى البنك إلى تحقيقه في مختلف القطاعات والأعمال.



وبمشاركة أكثر من 400 متسابق من الشباب والمواهب الكويتية، أعلن بنك الخليج الفرق الفائزة في ختام النسخة الثانية من مسابقة «داتاثون»، المنصة الأولى من نوعها في الكويت، لتمكين المتخصصين في البيانات وطلاب المدارس والجامعات والموظفين الجدد المهتمين بالعمل في مجالات البيانات والتحليلات.



كما شارك البنك، ضمن 5 بنوك وشركات كويتية مختارة في النسخة السابعة من برنامج تحدي الابتكار لعام 2022-2023 الذي تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنويا بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في لندن، ويستهدف البرنامج تحفيز الابتكار وتعزيز المهارات الإبداعية في شركات القطاع الخاص، لدعم النمو الاقتصادي، والمساهمة بالتحول لاقتصاد قائم على المعرفة.



وضمن مسيرته الناجحة للتحول الرقمي، وجهوده المتواصلة لتطوير وتعزيز مهارات موظفيه، اختتم بنك الخليج النسخة الثانية من برنامج «سفراء البيانات»، وهو أول برنامج للبيانات والتحليلات في الكويت، ليرتفع عدد خريجي البرنامج إلى 210 خريجين.



كما اختتم بنك الخليج برنامجا تدريبيا في علوم البيانات والابتكار، لخريجي المدارس الثانوية وطلاب الجامعات، الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية في النسخة الثانية من مسابقة داتاثون السنوية، بمشاركة أكثر من 400 متسابق من الشباب والمواهب الكويتية، وشهدت لأول مرة مشاركة الفئة العمرية من 14 إلى 18 سنة.



تمكين المرأة



وفي إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة 2023، نظم بنك الخليج مؤتمر «Lead The way»، بحضور لفيف من الشخصيات والمسؤولين في البنوك والقطاع الخاص والجهات الديبلوماسية والحكومية وجمعيات النفع العام.



وسلط المؤتمر الضوء على أبرز التحديات أمام الجهود التي تستهدف دعم وتمكين المرأة، والانعكاسات الإيجابية لذلك على الاقتصاد، من خلال ورش العمل التفاعلية والخطب الملهمة، والحلقات النقاشية المحفزة للتفكير التي شهدتها فعاليات المؤتمر.



وانطلاقا من مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة، عقد بنك الخليج الجلسات الحوارية لنساء «WOW»، والتي تعد منصة ثابتة للتواصل وتبادل الخبرات والأفكار، وكذلك لمناقشة الاقتراحات والحلول للتحديات التي تواجه المرأة.



ويعد بنك الخليج أحد الأعضاء المؤسسين في منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص الكويتي (KWEEP)، وهي مبادرة محلية لدعم نمو وتقدم المرأة في مجال العمل، ما يؤكد التزام بنك الخليج بتشكيل مستقبل أفضل للمرأة العاملة ومستقبل مستدام.



وشارك بنك الخليج في ندوة المركز الاستشاري الأميركي للتجارة في الكويت، في فندق جراند حياة، تحت عنوان «التنوع والشمول والممارسات المستدامة»، بمشاركة وحضور العديد من ممثلي القطاعين العام والخاص، مستعرضا تجربة بنك الخليج المتميزة في ترسيخ مبادئ الاستدامة، لاسيما ما يتعلق بتمكين المرأة.



التوعية الصحية

بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي والصحة النفسية، أطلق بنك الخليج حملته السنوية لتعزيز صحة وسلامة المرأة خلال شهر أكتوبر، بتوفير الفحوصات المجانية للموظفات وتنظيم ورشة عمل عن تمكين المرأة.



واستضاف بنك الخليج د. محمد طارق السويدان المدير الطبي واستشاري الطب النفسي مركز مايندول - الكويت والأستاذ مساعد في قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة تورنتو، كندا، تحدث خلالها عن الصحة النفسية وأهميتها للموظفين الصحة النفسية والجسدية على الإنتاجية في مكان العمل.



وفي إطار التزامه المتواصل بتعزيز الصحة العامة للموظفين، وبعد نجاح شهر التوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الماضي، أطلق بنك الخليج حملة «موفمبر» الأولى، التي تركز على صحة وسلامة الرجال، والتي شملت فحوصات مجانية للرجال.



كما نظم بنك الخليج بالتعاون مع بنك الدم الكويتي حملة لموظفيه للتبرع بالدم، بهدف المساهمة في زيادة المخزون الاستراتيجي لدى بنك الدم، ودعما لجهوده الإنسانية في انقاذ حياة المرضى، الذين يحتاجون إليه في حالات الطوارئ.



عام 2023.. في أرقام



٭ 55 تدريبا ميدانيا.



٭ 275 دورة تدريبية.



٭ 1480عدد المتدربين.



٭ 72% نسبة العمالة الوطنية.



٭ 365 الموظفون الجدد.



٭ 57% نسبة الشباب من إجمالي الموظفين من سن (19-35).



٭ 31% نسبة الشباب (من السن 19-30).



٭ 42% نسبة النساء من إجمالي الموظفين.



٭ 27% نسبة النساء في المناصب القيادية.