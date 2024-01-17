

أعلنت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران حول العالم، عن توسعها في وسط قارة أفريقيا بتأسيسها «شركة مينزيز أنغولا» مع شركة «سوسياد جستورا دي أيربورتس» (SGA-SA) لإدارة المطارات التابعة لوزارة النقل الأنغولية لتقديم خدمات المناولة والشحن وإدارة صالات انتظار المسافرين في مطار لواندا الدولي (LAD).



وبفضل هذه الشراكة المثمرة، سيتسع المجال أمام «شركة مينزيز أنغولا» لتقديم خدمات المناولة والشحن لأكثر من 30 ألف طن من البضائع كل عام، فضلا عن تقديم خدماتها إلى مجموعة واسعة من العملاء تشمل كلا من «الخطوط الجوية الأنغولية (Taag)»، و«الخطوط الجوية الفرنسية»، و«طيران تاب البرتغالي (TAP Air)»، و«الخطوط الجوية الإثيوبية».



كما ستقوم الشركة الجديدة بإدارة صالة انتظار المسافرين في مطار لواندا الدولي (LAD) وهو المطار الرئيسي في أنغولا، والتي تستقبل أكثر من 45.000 مسافر كل عام.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة مينزيز للطيران حسن الحوري: «يسعدنا الإعلان عن تأسيس مينزيز أنغولا بالشراكة مع شركة سوسياد جستورا دي أيربورتس (SGA-SA) لإدارة المطارات التابعة لوزارة النقل الأنغولية، ونتطلع إلى تقديم خدماتنا الآمنة والموثوقة لعملائنا من شركات الطيران في المنطقة، فصناعة الطيران في أنغولا تشهد نموا ملحوظا ولديها مستقبل واعد، لهذا نرى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع شركة سوسياد جستورا دي أيربورتس (SGA-SA) أتت في الوقت المناسب.

كما نتطلع إلى العمل مع شركائنا لتقديم خدماتنا الرائدة في مطار لواندا الدولي ودعم عمليات الانتقال إلى مطار أنغولا الدولي الجديد الذي لايزال قيد الإنشاء حاليا».