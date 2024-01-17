

دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى تجنب طرق ووسائل الاحتيال التي تمارسها عصابات منظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم سرقة الأرصدة البنكية.



ونشرت الوزارة «بوست» في حسابها الرسمي يوضح 4 طرق تتبعها تلك العصابات، الأولى: طلب تحديث البيانات في البنك لإضافة حقول جديدة، على أن يكون الدخول والتحديث عبر الهوية الرقمية والضغط عبر الرابط، والثانية: إرسال رسالة تتضمن عدم القدرة على تسليم الطرد لفقدان العنوان والضغط على رابط، والثالثة: إرسال رابط لإيصال طلب تم شراؤه، والطريقة الرابعة هي وصول بريد إلكتروني بوجود طرد في الوكالة ولتسلمه الضغط على رابط.

وقال مصدر أمني: في حال الضغط على الروابط واتباع الخطوات التي تحددها هذه العصابات تصبح الحسابات البنكية عرضة للسرقة لوجود كل البنايات الكفيلة بسرقة الأرصدة، مشددا على ضرورة تجاهل مثل هذه الرسائل.