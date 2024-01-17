

عبدالله قنيص



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن الإدارة العامة للتحقيقات، ممثلة في «تحقيق العاصمة»، أمرت باحتجاز ضابط و5 عسكريين من مباحث المرور في النظارة حتى الأحد، فيما أطلقت سراح عسكريين آخرين من الأمن العام والمباحث الجنائية بكفالة شخصية، وذلك على خلفية مشاجرة مقابل مخفر الصليبخات.



واضاف المصدر ان قرار الحجز جاء عقب تحقيقات انتهت بتوجيه 3 تهم للموقوفين وهي الاعتداء بالضرب وإهانة موظف عام والشروع في الدهس.



وذكر المصدر ان تحقيقات اضافية سوف تجرى في القضية بعد تفريغ كاميرات المراقبة داخل المخفر ومحيطه.



ونوه المصدر الى ان التحقيقات الأولية اشارت الى دخول العسكريين من مباحث المرور الى المخفر حاملين «مطاعات» ودون أن يعرّفوا عن انفسهم، للسؤال عن شخص كان موقوفا في نظارة المخفر ومن ثم حدث الشجار.



وكانت وزارة الداخلية اصدرت بيانا امس الاول، قالت فيه ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة وحجز أطراف الواقعة، وذلك على إثر مشاجرة دارت بينهم في مخفر شمال غرب الصليبخات، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة بحقهم.