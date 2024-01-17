

بشار جاسم الكندري



يستعد الفنان الكوميدي أحمد العونان لتقديم اكثر من عمل تلفزيوني كوميدي لأكثر من قناة تلفزيونية، كما انه بصدد تقديم مسرحيتين في اكثر من دولة خليجية.



«الأنباء» هاتفت العونان الذي يتواجد حاليا بالدوحة، حيث قال:



أصور حاليا عملا كوميديا في قطر، وخصوصا لقناة الريان بعنوان «قهوة الطيبين» من بطولتي وخالد العجيرب ومحمد الحملي وفرج سعد وفيصل رشيد ومريم فهد، والعمل باسم أحمد العونان، وهذه ثقة كبيرة، ولازلنا نصور المسلسل منذ 45 يوما تقريبا، وقصة العمل تتحدث عن مجموعة من المتقاعدين وكيف يقضون وقت فراغهم من بعد التقاعد بأسلوب كوميدي، والعمل من إخراج جون والتأليف للأخ محمد القحطاني.



أما عن مسلسل «مرضي ودحام» فيقول: المسلسل سيعرض بإذن الله على شاشة تلفزيون الكويت وتلفزيون ابوظبي وهو عمل كوميدي تراثي، حلقاته متصلة منفصلة بنفس الوقت من إخراج عبدالله العراك، وتأليف مجموعة من الفنانين وبطولة عبدالناصر درويش إيمان فيصل سلطان الفرج منال الجارالله والعديد من النجوم.



وعن مسرحيته الجديدة يقول: مسرحية «الجار» سنقدمها بدولة قطر بتاريخ 1 فبراير ويشاركني البطولة النجمة هيا الشعيبي وأميرة محمد وسلطان الفرج ووحيد ومنذر ثاني وخالد الربيعة، وهي من تأليف محمد الكندري وإخراج المخرج القطري فيصل العذبة، وقصة المسرحية تتحدث عن شخص يحاول أن يزعج جاره، ويحاول يطفش من يسكن بجانبه، ويوهمهم بأن البيت مسكون حتى يشتري البيت بمبلغ قليل، وبالكويتي يكسر بالأسعار ويطفش جيرانه من باب الطمع هو وشريكة الدلال ويلعبون لعبة النصب والاحتيال بطريقة كوميدية نتمنى ان تعجب الجمهور الكريم ولنا جولة من بعد قطر وسنعرضها بالامارات واحتمال كبير نعيد مع اخواننا السعوديين وتعرض في عيد الفطر بالرياض.



ويضيف: المشروع القادم هو إعادة مسرحية «قابل للنشر» في ابو ظبي في بداية شهر مارس وهي من بطولتي ومعاي اميرة محمد، سلطان الفرج، شهاب حاجية، خالد العجيرب، وهي من تأليف محمد الكندري وإخراج عبدالله البدر.