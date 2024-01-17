

أحمد الفضلي



تواصل الفنانة هدى حمدان تصوير مشاهدها الأخيرة الخاصة بأحدث تجاربها الفنية والمتمثلة بالمسلسل التراثي «اسحيلة بنت عديم أم الخلاجين» الذي يصور حاليا في الكويت بمشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل عبر عدد من القنوات المحلية والخليجية. واشارت هدى من خلال حديثها لـ«الأنباء» إلى أن العمل يخرجه فهد الشطي بطريقة وأسلوب يجبر المشاهد على متابعة الاحداث بشغف فالعمل يعتمد على الإثارة ويحتوي على ألغاز يتم حلها خلال احداث حلقات المسلسل الممتدة إلى ثلاثين حلقة.



وعن دورها في العمل ذكرت انه يمر بتحولات نفسية وانها تجسد شخصية «هيلانه» وهي فتاة مقاتلة لها ارتباط كبير في «اسحيلة» الشخصية الأشهر في العمل اللي الناس تسمع فيها ومحد شافها واتوقع بتشوفونها وتعيشون معاها احداثا ممتعة من خلال هالعمل.