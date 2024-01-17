

توج نجم إنتر ميامي الأميركي الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة «الأفضل» (ذي بيست) لعام 2023 في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في لندن، فيما واصلت الإسبانية أيتانا بونماتي حصد ألقابها بتتويجها بالجائزة ذاتها لدى السيدات.



واحتفظ ابن الـ 36 عاما بالجائزة التي نالها العام قبل الماضي عقب قيادته منتخب بلاده الأرجنتين الى الفوز في نهاية 2022 بكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.



وفاجأ ميسي الجميع بتفوقه على هداف مان سيتي الانجليزي الدولي النرويجي إرلينغ هلاند وزميله السابق في باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، خصوصا أن إنجازاته في الفترة المعنية بالجائزة (بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023) لم تشهد تألقا لافتا له.



ولم يكن «البرغوث» متواجدا في الحفل الذي أقيم على مسرح إيفنتيم أبولو، على غرار منافسيه هالاند ومبابي، فتسلمها نيابة عنه مقدم الحفل المهاجم الدولي الفرنسي السابق تييري هنري.



وحصل ميسي على 48 نقطة متساويا مع هالاند فاستفاد من نقطة إضافية حسب اللوائح التي تعطي وزنا أكبر، في مثل هذه الحالة، لتصويت قادة المنتخبات الوطنية، فيما جمع مبابي 35 نقطة.



وهي المرة الثالثة التي يظفر فيها ميسي بجائزة الأفضل بعد الأولى عام 2019.



ويبقى عزاء مان سيتي في جوائز «فيفا» تتويج مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب، وحارس عرينه البرازيلي إيدرسون الذي نال جائزة أفضل حارس مرمى.



كما ضمت التشكيلة المثالية 6 لاعبين من صفوفه هم فضلا عن هالاند، كايل ووكر وجون ستونز والبرتغاليان روبن دياش وبرناردو سيلفا والبلجيكي كيفن دي بروين.



وعادت جائزة الروح الرياضية الى لاعبي المنتخب البرازيلي لكرة القدم بارتدائهم قمصانا سود للمرة الاولى في التاريخ من اجل مكافحة العنصرية خلال مباراة ضمن التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.



أما جائزة بوشكاش لأفضل هدف فكانت من نصيب لاعب وسط بوتافوغو البرازيلي غيليرمي مادروغا بتسديدة أكروباتية من خارج المنطقة في مرمى نوفوريتونتينو في دوري الدرجة الثانية، فيما نال مشجع لنادي كولون الأرجنتيني جائزة الأفضل في هذه الفئة بعدما ظهر وهو يرضع طفله البالغ من العمر أسبوعا واحدا خلال متابعته لمباراة لفريقه «كولون دي سانتا في».