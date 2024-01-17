

القاهرة - محمد سامي



حسم فريق الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طارق العشري الصعود إلى ربع نهائي كأس الرابطة المصرية بعد الفوز في ثاني جولات المجموعة الأولى على بلدية المحلة 1-0 ورفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب وتوقف رصيد البلدية عند 3 نقاط. فيما تعادل المقاولون العرب مع الجونة 1-1 ليحصد أولى نقاطه ويحل في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، وارتفع رصيد الجونة بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة.



وتختتم اليوم منافسات الجولة الثانية بـ 3 مباريات أولها في الرابعة عصرا بين البنك الأهلي والمصري البورسعيدي، وفي السادسة مساء يلتقي الإسماعيلي مع ضيفه سيراميكا كليوباترا، وكذلك يستضيف إنبي فريق الداخلية.



من جانب آخر، تنطلق اليوم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد «رجال» بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة بين 17 إلى 27 الجاري. ويستهل المنتخب المصري مشاركته بمواجهة غينيا اليوم، وتشهد المسابقة تأهل المنتخبات الخمس الأولى في الترتيب لبطولة العالم المقررة في كرواتيا العام المقبل، فيما يصعد المنتخب المتوج باللقب لدورة الألعاب الأولمبية بباريس الصيف المقبل. ويشارك في البطولة القارية 16 منتخبا من بينها 5 منتخبات عربية تم توزيعها على 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة وجاءت المجموعات الأربع كالتالي:



الأولى: الرأس الأخضر، الكونغو الديموقراطية، زامبيا، رواندا. الثانية: مصر، غينيا، الكاميرون، الكونغو برازافيل. الثالثة: المغرب، الجزائر، ليبيا، الجابون. الرابعة: تونس، أنغولا، نيجيريا، كينيا. ويحمل منتخب مصر لقب بطولة أفريقيا لليد في آخر نسختين.