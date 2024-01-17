

قال «السبيشال وان» البرتغالي جوزيه مورينيو «أريفيديرتشي» (وداعا) لفريقه روما تاسع الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد إقالته المفاجئة بسبب النتائج المخيبة آخرها الخسارة أمام ميلان 1-3 في الدوري.



وفي رسالة قصيرة الى المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مورينيو ببساطة «وداعا، روما» إلى جانب صورة له وهو يحمل كأس مسابقة كونفرنس ليغ التي فاز بها عام 2022.



وقال نادي العاصمة في بيان الإقالة «نعتقد أن التغيير الفوري هو في مصلحة النادي».



وكان عقد مورينيو سينتهي في يونيو المقبل، وعلى الرغم من أنه صرح مرارا وتكرارا برغبته في البقاء، إلا أن المحادثات حول تمديد عقده لم تبدأ أبدا.



لكن علاقات مورينيو (60 عاما) مع عائلة فريدكين المالكة لنادي العاصمة تدهورت مؤخرا، وفي الأسابيع الأخيرة، انتقد المدرب البرتغالي علنا جودة وتشكيلة الفريق الموجودة تحت تصرفه.



وقررت إدارة النادي تعيين قائد روما السابق دانييلي دي روسي الفائز بكأس العالم مع إيطاليا عام 2006، مدرباً للفريق خلفاً لمورينيو.