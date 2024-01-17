

يستعد صندوق الثروة السيادية النرويجي البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار للأداء الضعيف من الأسواق في السنوات القادمة مع احتمال استمرار الضغوط التضخمية، وقال الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «لسنا متفائلين للغاية عندما يتعلق الأمر بالعائدات».



وأضاف: «هناك المزيد من الضغوط التضخمية الأساسية وأعتقد أنها ستبقى هناك لفترة أطول». «أعتقد أن البنوك المركزية الرئيسية ستكون حذرة للغاية في خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة لأنها كانت بطيئة للغاية في رفعها»، وفقا لما اطلعت عليه «العربية Business».



وتم إنشاء الصندوق في التسعينيات لاستثمار عائدات النفط والغاز النرويجية في الخارج، الصندوق ـ المعروف أيضا باسم Norges Bank Investment Management ـ هو أكبر مالك فردي للأسهم في العالم.



ويمتلك صندوق الثروة النرويجي اليوم حصصا في أكثر من 9 آلاف شركة، أو حوالي 1.5% من إجمالي الأسهم في الشركات المدرجة في العالم، بالإضافة إلى أصول في الدخل الثابت والعقارات والبنية التحتية لمشروعات الطاقة المتجددة. وهذا يعطي الصندوق رؤية فريدة حول صحة الأسواق.



وقال تانجين: «لدينا بعض الضغوط التضخمية الأساسية، ولدينا طلب مرتفع للغاية على الأجور في الكثير من البلدان، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى بعض التصاعد في التضخم في المستقبل». مضيفا: لدينا بعض التأثيرات المناخية، التي لها تأثير سلبي على التسعير، وهناك أوضاع جيوسياسية متوترة، وأزمات في الطرق التجارية، وأشياء كثيرة ـ إنه ليس كوكتيلا يدعو للتفاؤل.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك، فيليب هيلدبراند، إن تباطؤ نمو أسعار المستهلك يمنح الأسواق المالية إحساسا زائفا بالأمان وأن التضخم قد يتبين أنه أكثر ثباتا مما كان متوقعا. ومن المرجح أيضا أن يمنع التضخم البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة هذا العام، وفقا لعضو مجلس الإدارة روبرت هولزمان.



وقال تانجين إن الوتيرة السريعة التي رفعت بها البنوك المركزية أسعار الفائدة كان لها تأثير على الاقتصاد، مع آثار سلبية بشكل خاص على الشركات المدينة وسوق العقارات، مضيفا أن معظم «القفزة الكبيرة في تكلفة رأس المال ربما تكون قد انتهت». وقال تانجين: «من هنا، من المحتمل أن يعود الأمر إلى طبيعته قليلا في المستقبل».



ومنذ توليه منصبه في عام 2020، حث تانجين المتداولين لديه على التفكير بشكل أكثر تناقضا والاستفادة من الطبيعة طويلة المدى للصندوق. كما دعا أيضا إلى أن يكون الصندوق مساهما أكثر نشاطا، مع موقف أقوى بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة وحوكمة الشركات.



وخسر الصندوق 34 مليار دولار في الربع الثالث بعد أن تأثرت الأسواق المالية بمخاوف النمو العالمي. جاء ذلك بعد أن حقق انتعاش أسهم التكنولوجيا عائدا بقيمة 143 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023. ومن المقرر أن يصدر الصندوق، الذي يتتبع إلى حد كبير مؤشرا قياسيا بناء على إطار أصدره البرلمان، أرقاما رئيسية للعام بأكمله في نهاية يناير.