

بيروت ـ أحمد عزالدين



عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات السياسية والأوضاع الميدانية على الحدود الجنوبية مع السفيرة الأميركية الجديدة في لبنان ليزا جونسون.



واستقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا موسعا من تكتل «نواب التوافق الوطني» ضم النواب: فيصل كرامي، طه ناجي، عدنان طرابلسي ومحمد يحيى، ومسؤولين في التكتل.



وبعد اللقاء، قال النائب طه ناجي: قمنا كتكتل التوافق الوطني بزيارة الرئيس نبيه بري، وكما في كل مرة تكون مناسبة لطرح مستجدات الواقع اللبناني وتداعيات الحدث الكبير المتعلق بالحرب على غزة وفي فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، وقد لمسنا لدى دولة الرئيس بري اطمئنانا بأن لبنان لن يقع في الفخ الإسرائيلي الذي يهدف إلى جرنا لحرب شاملة، وهو في الوقت نفسه كله ثقة بحكمة المقاومة ووعي قيادتها في لبنان الى كل هذه الافخاخ.



وأضاف ناجي: كما يؤكد الرئيس بري أن إسرائيل التي ارتكبت الخطأ الإستراتيجي الأول في عدوانها على غزة، فإنها في حال قامت بالعدوان على لبنان فإنها ترتكب الخطأ الإستراتيجي القاتل.



وتابع: وهنا نقول أن على الولايات المتحدة الاميركية والغرب والمجتمع الدولي أن يثبتوا أنهم صادقون حينما يقولون أنهم لا يريدون توسع وامتداد الحرب، كما أننا في هذه المناسبة نريد أن نحيي دولة جنوب أفريقيا على موقفها الرائع والذي يعبر عن الوجدان العربي من المحيط الى الخليج، وأن القرار الذي سيصدر عن محكمة لاهاي سيكون تاريخيا فإما أن يثبت القضاء الدولي عبر محكمة العدل الدولية بأننا نعيش ضمن نظام دولي عادل وإما ان يكشف للعالم أجمع باننا نعيش في زمن شريعة الغاب.



وختم ناجي: أما بالنسبة الى الوضع الداخلي اللبناني فإن الرئيس بري لايزال مصرا على أن اللبنانيين سيصلون في نهاية المطاف الى الحد الأدنى المطلوب من الوحدة الوطنية لكي ينقذوا هذا البلد وعلى الجميع ان يتحملوا المسؤولية.



كما استقبل الرئيس بري نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر وعرض معها الأوضاع.