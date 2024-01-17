أكد وكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن أنه تمت تزكية الكويت لمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية.



وقال محيسن في تصريح لـ (كونا) على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية إنه تم ترشيح الكويت لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد وقد تمت تزكيتها وتجديد الثقة فيها لتقلد منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، حيث تقلد المنصب مستشار وزير الإعلام محمد العواش.



وأشار إلى ان هذه الخطوة تعكس مكانة الكويت الإعلامية لدى الهيئات والمنظمات الإعلامية، موضحا أنه تم خلال الاجتماعات عرض التقرير السنوي لإنجازات ومشاريع الاتحاد التي تصب في خدمة المنظمات والهيئات الإعلامية وأبرزها التحول الرقمي في مجال الإذاعة والتلفزيون.



وأضاف ان الاتحاد سيعقد مؤتمر الإعلام العربي الذي سيركز هذا العام على الذكاء الاصطناعي وأثره على المنظومة الإعلامية.



وأكد محيسن أنه وفق استراتيجية وزارة الإعلام الكويتية وتوجيهات وزير الإعلام ووزير الأوقاف فإن الوزارة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الإعلامية.



وتوجه بالشكر لاتحاد إذاعات الدول العربية على الإعداد والتجهيزات المتميزة لعقد الاجتماعات والمؤتمر الإعلامي.



هذا، ودعا المشاركون في الدورة الـ 43 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية إلى تعزيز الجهود الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية وكشف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.



وقال المدير العام للاتحاد عبدالرحيم سليمان في كلمته الافتتاحية إن هذا اللقاء السنوي يأتي في ظروف مأساوية للغاية يمر بها الشعب الفلسطيني جراء العدوان الصهيوني على غزة وباقي الأراضي المحتلة، محذرا من أن حرب الإبادة الجماعية التي تمعن قوات الاحتلال في ارتكابها خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء واستشهاد أكثر من 100 صحافي فلسطيني.



وأضاف ان اتحاد الإذاعات أعد خطة إعلامية منذ انطلاق العدوان تقضي بتغطية الأحداث على مدار الساعة ونقلها في وقتها إلى الهيئات الأعضاء وإلى شبكات الأخبار العالمية بعيون عربية.



وأشار إلى أن هذه التغطية كانت محل إشادة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، مؤكدا أن حركة التبادلات الإخبارية والبرامجية سجلت دفعا قويا وغير مسبوق على صعيدي الكم والنوع.



وأوضح سليمان أن الاتحاد نجح في تنظيم أحداث كبرى كالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ومنتدى الإعلام العربي مما عزز حضوره في المشهد الإعلامي العربي.



من جهته، ثمن الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي جهود الاتحاد لتغطية وقائع الحرب العدوانية على قطاع غزة والاقتحامات الترويعية على أهالي بلدات ومدن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.



وأكد أن هذه الحرب المدمرة أبانت مدى الأهمية القصوى لمواجهة سردية الكيان الإسرائيلي المحتل الذي يعمد إلى تزييف وحجب الحقائق بما في ذلك عبر اللجوء إلى استهداف أرواح الإعلاميين في خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية.



وأوضح أن الاتحاد ساهم في متابعة أبرز الفعاليات بمنطقتنا العربية وعمل على تكثيف التبادل البرامجي والتبادل الإخباري والرياضي وتشجيع الإنتاج الإعلامي المشترك بين الدول الأعضاء.