ندى أبو نصر



أكدت رئيسة مركز «أسباير زون» التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح استمرارية فعاليات النادي الربيعي الذي ينظمه المركز حاليا، لافتة الى أن الهدف منه غرس روح المسؤولية لدى الأطفال لإخراج أفراد للمجتمع على وعي كامل بأهمية البيئة ومواردها من أجل العيش والبقاء، والحد من استنفاد موارد الطبيعة وضمان ديمومتها للأجيال القادمة، وتشجيعهم وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في أعمال اعادة التدوير المتنوعة.



وقالت في تصريح لـ «الأنباء» خلال إحدى فعاليات الموسم في «ونتر لاند» إن الموسم الربيعي للأطفال يتضمن مغامرات مع الطبيعية حيث يقوم الأطفال بتنمية مواهبهم وابداعاتهم في العديد من الأنشطة، مشيرة إلى انه تم تعليم الأطفال على طرق إعادة التدوير لورق الصحف في الزراعة واستعمال ورق الصحف بعد الانتهاء من قراءتها. وأشارت الى ان الفعالية تضمنت ورشة عمل قدمها الكاتب ناصر الدوسري لتوسيع خيال الطفل في الكتابة والتعبير عن البيئة التي يعيش فيها سواء البيئة البحرية أو الزراعية أو البرية وحيث خصصت الفعالية للتعبير عن البيئة البرية والزراعية.



وأوضحت أن الموسم الربيعي يتضمن العديد من الأنشطة وسيتضمن الاسبوع القادم كشتة للأطفال في بر الصبية سيقوم خلالها الأطفال بممارسة القراءة والكتابة بالاضافة الى الأنشطة والألعاب الرياضية الخاصة التي يمكن ممارستها في البر.



وأشارت إلى أن الموسم الربيعي يركز على الإبداع والخيال والابتكار للطفل من خلال دمجهم مع أساتذة مختصين في أدب الطفل مثل المتخصصة في أدب الطفل باسمة الوزان التي تشجعهم على القراءة وتوسيع الخيال من خلال اختيار بعض الأحرف لتكوين جمل وقصص جميلة، وكذلك المتخصص ناصر الدوسري الذي يشجعهم على الكتابة والتعبير والخيال، والكاتبة شيماء القلاف التي تعلمهم رسم قصتهم والتعبير عنها بالرسم كل ما يروه في الطبيعة. ولفتت الى أن الاعمار المشاركة في النادي الربيعي من 7 الى عمر 13 عاما مقسمة حسب الفئات العمرية. وشكرت شركة الاتصالات الكويتية (stc) لرعايتها هذه الفعالية وتقديم جناحها في «ونتر لاند» لتقديم أنشطة النادي في القراءة أو الزراعة مثمنة دعمهم الدائم والفعال لكل ما يخص تمنية الأطفال وتطوير مهاراتهم.



وبدوره، قال كاتب أدب الطفل ناصر الدوسري إنه يقدم من خلال الورشة المقامة أسس القصة للطفل بالتعاون مع الكاتبة شيماء القلاف. وأشار إلى أنه يتم تعليم الأطفال أساسيات كتابة القصة ورسمها لبناء شخصية كاملة وليكون لكل طفل قصة خاصة به.



ونوه إلى أنه من الضروري صقل مواهب الأطفال عند سن مبكرة، معربا عن تقديره للمواهب الجميلة الموجودة بين الأطفال.



وشكر نادي «اسباير زون» لتبني هذه الفكرة وتشجيع الاطفال على الابداع والابتكار.



ومن جانبها، قالت ممثلة قسم العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في شركة الاتصالات الكويتية (stc) مريم الكندري ان الهدف من استضافة اطفال نادي «اسباير زون» التثقيفي الترفيهي في جناح «stc» في «ونتر لاند»، هو تثقيف الاطفال عن أهمية الاستدامة والمحافظة على كوكب آمن سليم لهم ومستدام للاجيال القادمة حيث تم تعليم الاطفال الزراعة في الورق وضرورة استخدام الورق بدل البلاستيك نظرا لتحلله السريع في الطبيعة، إضافة إلى تعليم الاطفال كتابة القصص والتركيز على الثقافة الفكرية من خلال ابتكار القصص المستوحاة من البيئة التي يعيشون فيها.