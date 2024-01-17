

هادي العنزي



خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة من ضيفه المنامة البحريني 82-102 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية للدوري الآسيوي لكرة السلة «السوبرليغ»، لغرب آسيا، عن منطقة الخليج، ليصل «البرتقالي» إلى النقطة الـ 5 في المركز الثالث، فيما ابتعد المنامة بصدارة الترتيب بـ 8 نقاط.



جاءت مواجهة كاظمة مع ضيفه البحريني بطل النسخة الماضية للدوري الآسيوي عن وسط وغرب القارة الآسيوية متكافئة ومثيرة في أغلب مراحلها، حيث تقدم المنامة في النصف الأول من المباراة بفارق 4 نقاط (52-48)، وعاد «البرتقالي» بروح عالية في النصف الثاني من المواجهة، وتقدم بمنتصف الربع الأخير 80-78، لكن المنامة فعل أفضل نقاط قوته، ليسجل ثلاث رميات «ثلاثية» مستعيدا المقدمة وبفارق كبير نسبيا بالدقائق الأخيرة من القمة المثيرة. وأجاد من كاظمة محترفه كلينت تشابمان بعدما سجل 35 نقطة، فيما تألق الأميركي كيفن تيبودو من المنامة بتسجيله 34 نقطة.



إلى ذلك، تتواصل منافسات الدوري العام مساء اليوم بإقامة مباراتين، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، حيث يلتقي في المباراة الأولى الكويت حامل اللقب مع العربي في الـ 5 مساء، وفي الـ 7:30 مساء يصطدم القرين بالصليبخات، وتبدو كفة الكويت والصليبخات هي الراجحة، لما يضمه الفريقان من لاعبين على قدر عال من الكفاءة الفنية، وعطفا على النتائج التي حققاها في منافسات الدوري.