

أكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم عضو المكتب التنفيذي باتحاد كأس الخليج العربي هايف المطيري أمس استضافة الكويت بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) بموعدها المحدد والمقرر في ديسمبر من العام الحالي.



وأضاف المطيري في تصريح عقب اجتماع المكتب التنفيذي الأول لاتحاد كأس الخليج العربي في العاصمة القطرية الدوحة، أن «الكويت على كامل الاستعداد لاستضافة هذا الحدث الرياضي الخليجي الذي يجمع الأشقاء كافة»، نافيا ما تم تداوله بشأن اعتذارها عن عدم الاستضافة. وشدد في هذا المجال على أهمية تناول الأخبار من مصدرها الرسمي وتحري الدقة في نقل المعلومة، مرحبا في الوقت ذاته بالأشقاء الخليجيين في الكويت خلال بطولة (خليجي 26) المقبلة.



وحول اجتماع المكتب التنفيذي، قال المطيري إن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس اتحاد كأس الخليج العربي الشيخ حمد بن خليفة تمت خلاله مناقشة جدول الأعمال وتشكيل اللجان في الاتحاد إضافة إلى تأكيد استضافة الكويت بطولة «خليجي 26» واختيار البلد البديل لها وهو العراق وفق النظام الأساسي للاتحاد.