

وضعت اللجنة المنظمة العليا لبطولة «أطياب المرشود» الدولية للقفز على الحواجز التي ينظمها وليد المرشود سنويا اللمسات النهائية لاستضافة البطولة التي تنطلق غدا في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة فرسان يمثلون جميع الأندية المحلية، وتستمر منافساتها حتى مساء السبت بتتويج بطل الجائزة الكبرى.



يذكر أن الفارس عبدالله العوضي فاز بلقب النسخة الثامنة من البطولة، فيما فاز الفارس عبدالرحمن الفزيع بلقب النسخة التاسعة.



وقال رئيس اللجنة المنظمة مدير البطولة وليد سليمان المرشود إن النسخة الحالية من البطولة تشهد مشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات من الدول العربية والأوروبية وأصبحت ضمن روزنامة البطولات السنوية التي تقام في الكويت، مشيدا بدعم القطاع الخاص للبطولات المحلية، الأمر الذي شجع الفرسان على المنافسة بقوة لحصد المراكز الأولى.



وأوضح أن بطولة المرشود مسابقة دولية من فئة النجمتين، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 23 ألف دينار بالإضافة إلى جائزة سيارة للبطل.



بدوره، أوضح نائب رئيس اللجنة المنظمة الفارس مرشود وليد المرشود أنه تم رصد جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى متقدما بالشكر لكل اللجان العاملة في البطولة.



وبين أن أكثر ما يميز البطولة أنها مسابقة عائلية حميمية ينتظرها الجميع كل عام، ونبذل جهودا جبارة حتى تلبي البطولة طموح عشاق الفروسية.