هيمن مسلسلا «ساكسيشن» و«ذي بير»، على جوائز «إيمي»، إذ حصد كل منهما 6 جوائز، في حفلة سادها الحنين إلى ماضي التلفزيون بعد تأجيلها 4 أشهر بسبب الإضرابات في هوليوود.



وفاز «ساكسيشن» من إنتاج شبكة «إتش بي أو»، والذي يتمحور حول معارك بين أفراد عائلة نافذة في مجال الإعلام بجائزة أفضل مسلسل درامي، إضافة إلى مكافآت لنجومه كيران كالكن وساره سنوك وماثيو ماكفادين، بينما تصدر مسلسل «ذي بير» جوائز الكوميديا، واستحوذ «بيف» على أهم الجوائز في فئة المسلسلات القصيرة.



وقال مؤلف مسلسل «ساكسيشن» جيسي أرمسترونغ: «هذا عمل عن العائلة، لكنه يدور أيضا حول تشابك التغطية الإخبارية الحزبية مع السياسات اليمينية المثيرة للانقسام».



ولدى تسلم جائزتي أفضل ممثلة وأفضل ممثل، أشاد كل من سنوك، التي كانت حاملا خلال الموسم الأخير من المسلسل، وكالكن بطفليهما، إذ قال كالكن مازحا لزوجته: «أريد المزيد (من الأطفال).. لقد قلت (ربما، إذا فزت بالجائزة)!»، وخاض مسلسل «ساكسيشن»، الذي فاز مرتين سابقا بجائزة «إيمي» عن فئة أفضل مسلسل درامي، السباق بـ 27 ترشيحا، بما يشمل 3 من أصل 6 مرشحين في فئة أفضل ممثل،



كما فاز المسلسل بجائزتي أفضل كتابة وأفضل إخراج.



ونالت جينيفر كوليدج، النجمة الوحيدة العائدة في الموسم الثاني من المسلسل الساخر «ذي وايت لوتس» الذي تدور أحداثه في صقلية، جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي.