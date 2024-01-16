بيروت ــ يوسف دياب

قرر المحامي العام التمييزي، المدعي العام لدى المجلس العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي صبّوح سليمان، استرداد مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس في 16 سبتمبر 2021.

وقال مصدر في النيابة العامة التمييزية لـ"الأنباء" إن القاضي سليمان "اتخذ هذا القرار استجابة لطلب تقدم به الوكيل القانوني لفنيانوس، المحامي طوني فرنجية"، مشيراً إلى أن هذا القرار "ينسجم مع القرار الذي اتخذه النائب العام التمييزي خلال شهر فبراير 2021 وقضى بإطلاق سراح الموقوفين في ملف المرفأ، بفعل توقف التحقيق جراء الدعاوى المقامة ضد البيطار".

وكشف المصدر أن القاضي سليمان "أحال القرار على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي استجاب للقرار ونفّذه على الفور".

وكان القاضي غسان عويدات أمر بالإفراج عن 17 موقوفاً بملف انفجار مرفأ بيروت مطلع شهر فبراير 2021 على أثر الاجتهاد القانوني الذي أصدره البيطار وأجاز لنفسه استكمال التحقيق بالملف رغم عشرات دعاوى الرد والمخاصمة المقامة ضده، واستتبعه النائب العام التمييزي بالادعاء على البيطار بجرم "انتحال صفة محقق عدلي".

وأثار هذا القرار استياء فريق الادعاء الذي يمثل ضحايا انفجار المرفأ، واعتبر محام في الادعاء أن القرار "يشكل طعنة في صميم العدالة، ويقتل شهداء مرة أخرى".

وقال المحامي الذي رفض ذكر اسمه لـ"الأنباء" أن القرار "يشكل انقلاباً فاضحاً على الإجراءات القضائية على المفاهيم القانونية".

وتساءل "بأي حق يتجرأ المدعي العام على إلغاء مذكرة صادرة عن المحقق العدلي او استردادها، حتى لو كان التحقيق معلقاً؟"، مشيراً إلى "وجود مخطط لإفراغ الملف من مضمونه وهذا يشكل سابقة بتاريخ القضاء، ستكون لها تداعيات سيئة للغاية، وسيثير غضب الأهالي الذين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام نحر قضيتهم".