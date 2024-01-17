نفت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأربعاء، ما أثير أخيرا عن وجود طائرات تحلق في سماء البلاد وتقوم برش مادة (الكيمتريل) التي تسبب أضرارا وتلوثا في الجو.

وأوضح المتحدث الرسمي ل(الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح صحافي، أن الخطوط البيضاء التي تظهر في السماء وتصدر من الطائرات عند تحليقها عبارة عن (كريستالات) من الثلج مبينا أن الطائرات ذات الأربعة محركات يكون لها أربعة خطوط بيضاء أما الطائرات ذات المحركين فيكون لها خطان.

وأضاف الراجحي أن هذه الخطوط تأتي نتيجة خروج بخار الماء من المحركات النفاثة ويتجمد ويتحول إلى (كريستالات) وبعد فترة تذوب مؤكدا عدم حدوث أي تأثير لها على البيئة ولا على الصحة العامة.