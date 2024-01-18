آل خليفة: تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين دول مجلس التعاون ودعم مسيرتها التنموية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق الخير والازدهار للشعوب الشقيقة

الحمر: نعتز بالتاريخ العريق للصحافة الخليجية وإسهاماتها الرائدة في دعم وإبراز المنجزات والنهضة التنموية والحضارية التي حققتها دولنا الشقيقة



استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بقصر القضيبية، بحضور نبيل بن يعقوب الحمر مستشار الملك لشؤون الإعلام، ود.رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، رؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية بمناسبة عقد اجتماعهم في مملكة البحرين واتخاذها مقرا دائما لاتحاد الصحافيين الخليجيين.



وخلال اللقاء، رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة برؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية وبزيارتهم لمملكة البحرين، معربا سموه عن تهنئته بمناسبة تأسيس اتحاد الصحافيين الخليجيين، مباركا لهم هذه الخطوة المهمة في مسيرة الصحافة الخليجية، مشيدا سموه بدور وإسهامات رؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية في تطوير العمل الصحافي الخليجي ومواكبة مستجداته، والتعريف بمختلف القضايا الخليجية وإبرازها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وبما يعزز العلاقات الأخوية الوثيقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويدعم مسيرتها التنموية، ويسهم في تطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق المزيد من الخير والازدهار للشعوب الخليجية الشقيقة، متمنيا لهم دوام التوفيق.



تعزيز المكتسبات



من جانبهم، أعرب رؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية عن بالغ شكرهم لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقبالهم، وتقديرهم لدعم سموه للجهود الرامية للارتقاء بالعمل الصحافي الخليجي وتعزيز دوره ومكتسباته.



حضر الاجتماع خالد بن حمد المالك رئيس هيئة الصحافيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية، والمستشار الإعلامي للأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فهد محمد المطيري، ورئيس جمعية الصحفيين البحرينية الأمين العام لاتحاد الصحافة الخليجية عيسى الشايجي، ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد، ورئيس جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي، ورئيس جمعية الصحفيين العمانية د.محمد بن مبارك العريمي، ورئيس المركز القطري للصحافة سعد بن محمد الرميحي.



مستشار الملك



كذلك استقبل مستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، بحضور وزير الإعلام د.رمزان بن عبدالله النعيمي بمكتبه في قصر القضيبية رؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية بمناسبة انعقاد اجتماعهم في مملكة البحرين واتخاذها مقرا دائما لاتحاد الصحافيين الخليجيين.



ورحب المستشار الحمر خلال اللقاء برؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية، وهنأهم بتأسيس اتحاد الصحافيين الخليجيين الذي سيسهم في تعزيز مسيرة الصحافة الخليجية وتقوية التعاون والتنسيق فيما بينها، مشيدا بجهودهم المقدرة في دعم وتطوير العمل الصحافي الخليجي وتوحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم العلاقات الأخوية الوثيقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويحقق الخير والازدهار لشعوبها الشقيقة، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد.



وأعرب الحمر عن الاعتزاز بالتاريخ العريق للصحافـــة الخليجيـــة وإسهاماتها الرائدة في دعم وإبراز المنجزات والنهضة التنموية والحضارية التي حققتها دولنا الشقيقة في كل المجالات والتعريف ونشر الوعي بالقضايا الخليجية وإسهاماتها الرائدة في التنوير الثقافي والمعرفي.



من جهتهم، أعرب رؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية عن شكرهم وتقديرهم لمستشار الملك لشؤون الإعلام لما يوليه من حرص واهتمام دائم في دعم مسيرة العمل الصحافي الخليجي وتعزيز دوره في خدمة مصالح دولنا الخليجية.