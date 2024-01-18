أبوظبي ـ كونا:

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين بلاده والكويت وأهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، خلال استقبال غباش أمس في مقر المجلس بأبوظبي سفير الكويت لدى الإمارات جمال الغنيم، حيث قدم له التهنئة بمناسبة تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، متمنيا للكويت حكومة وشعبا مزيدا من التقدم والتنمية والاستقرار والازدهار تحت قيادته الحكيمة.



وأشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يسعى دائما لأن يواكب التطور في العلاقة الثنائية الرسمية والدفع بها لتشمل جميع المجالات، إضافة إلى العمل على تعزيز التعاون البرلماني وتبادل وجهات النظر والآراء والمواقف السياسية في المحافل البرلمانية المختلفة.



من جهته، تقدم السفير الغنيم بالتهنئة لغباش بمناسبة انتخابه لفترة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.



وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات لاسيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي.