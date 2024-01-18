انطلقت أمس أعمال اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لتحديث مشروع «القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» بمشاركة الكويت.



وقالت مديرة إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية د.مها بخيت، في كلمتها الافتتاحية، ان هذا الاجتماع الذي يعقد برئاسة اليمن يأتي تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بشأن دراسة وتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.



وأوضحت بخيت أن خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية وبمشاركة وزارات الصحة والجهات المعنية في الدول العربية سيناقشون على مدى يومين تحديث مواد القانون وإدخال الجداول التي تحدد المواد المخدرة ضمن مشروع القانون.



وأضافت أن نتائج الاجتماع ستعرض على الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب ومن ثم على مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة.



ويترأس وفد الكويت أمام اجتماع اللجنة المشتركة الوزير مفوض مهدي العجمي من الإدارة القانونية بوزارة الخارجية الكويتية.