أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) عن نجاحها بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية في توفير إمدادات ثابتة ومستقرة وآمنة من زيت الوقود منخفض الكبريت في جميع محطات وزارة الكهرباء والماء مما يسهم في تعزيز جهود الوزارة في التحول الشامل الى مصادر الطاقة النظيفة. وقال المتحدث الرسمي لـ «كيبك» عبدالله العجمي في تصريح صحافي إن هذا الإنجاز ثمرة لمساعي الجهود المشتركة بين الشركة ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء. وأكد العجمي ان التحول الكامل إلى زيت الوقود منخفض الكبريت يسهم بشكل فعال في الحفاظ على البيئة وتقليل التأثير البيئي وتحسين جودة الهواء في الكويت.



وبين أن استخدام الوقود منخفض الكبريت يعد استراتيجية رئيسية لتقليل انبعاثات الكبريت في الغلاف الجوي ومعالجة المخاوف المتعلقة بتلوث الهواء ودعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.



وأشار إلى أن هذا التحول يؤكد التزام دولة الكويت بتبني ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة في قطاع الطاقة لديها، لافتا إلى أن التعاون بين «كيبك» ومؤسسة البترول يدعم استراتيجية وزارة الكهرباء والماء نحو إنتاج طاقة أكثر صداقة للبيئة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني.