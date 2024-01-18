قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تدفع اليونان مبلغ 80 ألف يورو كتعويض مالي لمدعين سوريين تعرضوا لانتهاكات من خفر السواحل اليوناني خلال رحلة لجوئهم إلى أوروبا.



وأدانت المحكمة الأوروبية في قرارها، إطلاق النار على ثلاثة مهاجرين سوريين كانوا قد دخلوا اليونان بطريقة غير شرعية، وذلك قبالة سواحل بودروم التركية، بحسب ما نقل موقع «عنب بلدي».



وتوصلت المحكمة الأوروبية إلى رأي مفاده أن إطلاق النار وإصابة المهاجرين «غير الشرعيين» بجروح خطيرة يشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان، إذ إنه لم يكن ضروريا أو إلزاميا بأي شكل من الأشكال، وفق موقع «euronews».



وتعود القصة إلى حادثة وقعت في سبتمبر 2014، إذ أطلق خفر السواحل اليوناني النار على قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين بالقرب من جزيرة بسيريموس، وأصيب مهاجر سوري.



ورفع ثلاثة أشخاص يقيمون حاليا في السويد، نيابة عن أقاربهم الذين أصيبوا بجروح خطيرة، شكوى ضد أثينا إثر حادثة إطلاق نار تعرض لها أقاربهم، نتيجة احتراق القارب الذي يحمل المهاجرين، في حين لم تجر اليونان التحقيق اللازم ضد المسؤولين.



وبحسب الموقع، فإن المحكمة أكدت أن اليونان انتهكت المادة 2 من «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» فيما يتعلق بالحق في الحياة.



وتنص المادة الثانية من «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» بأن حق كل شخص في الحياة محمي، ولا يجوز التسبب بالموت عمدا لأي شخص، إلا تنفيذا لحكم بالإعدام صادر عن محكمة في حال نص القانون على هذه العقوبة جزاء على الجرم.