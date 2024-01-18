1512 ترقية مقترحة للموظفين الكويتيين بالأقدمية والاختيار في الميزانية الجديدة



بداح العنزي



أوضح تقرير ميزانية البلدية للسنة المالية 2024/2025 أن مصروفات الباب الأول المرتبات تبلغ 190.299.000 دينار بزيادة أكثر من 9 ملايين عن السنة السابقة. وبين التقرير أن هذا الباب يشمل تعويضات العاملين وهي مجموع المكافأة النقدية أو العينية المستحقة الدفع للموظف الحكومي مقابل العمل الذي أداه خلال الفترة المعنية.



تقدر مصروفات الباب في ميزانية السنة المالية 2024/2025 بمبلغ 190.299.000 د.ك بزيادة قدرها 9.011.000 عن المعتمد ميزانية السنة المالية 2023/2024 والمعتمد بمبلغ 181.288.000 د.ك بناء على تعميم وزير المالية رقم 4 لسنة 2023 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها وفقا لتصنيفات الميزانية للسنة المالية 2024/2025، ويرجع سبب هذه الزيادة لتعيين 409 من الموظفين في الإدارة القانونية والتعيينات الجديدة على الكادر العام 800 والوظائف المعاونة 20، والقرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بمنح بعض الموظفين بعض البدلات، علما أنه يوجد مبلغ عهد مصروفات تحت تسويتها تمت إضافتها عن السنة المالية 2022/2023 وتبلغ قيمتها 12.996.851.509 د.ك بموجب كتاب وزارة المالية.



وحددت البلدية احتياجها الى 800 درجة وظيفية للتعيين بالكادر العام ضمن ميزانية السنة المالية 2024/2025 الباب الأول لسد احتياجات الإدارات المختلفة وترشيحات ديوان الخدمة المدنية إضافة إلى 20 درجة وظيفية معاونة.



وتضمن التقرير أن الدرجات الوظيفية المطلوبة تشمل الدرجة الرابعة حتى الثامنة.



وأشار التقرير الى أن الترقيات المقترحة للموظفين الكويتيين بالأقدمية والاختيار بالميزانية الجديدة تبلغ 1430 ترقية موزعة على كل الدرجات الوظيفية من الدرجة الأولى حتى السابعة عامة، إضافة الى 82 ترقية للوظائف المعاونة من الأولى حتى الثالثة.