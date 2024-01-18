أطلقت إدارة العلاقات العامة في البلدية حملة نظافة ضخمة وواسعة النطاق استهدفت منطقة الوفرة الزراعية وأسفرت عن رفع 330 طنا من المخلفات الزراعية مستعينة بمعدات وآليات إدارة نظافة بمحافظة الأحمدي.



وتستهدف الحملة نشر الوعي المجتمعي بتوزيع بوسترات توعوية بلغات أجنبية تستهدف الجاليات الهندية والفلبينية والناطقة باللغة الإنجليزية لتوعيتهم بمواعيد إخراج القمامة وإحكام غلق أكياس النفايات ووضعها داخل الحاويات، وأتت في إطار حملات النظافة المكثفة التي تنفذها البلدية، حيث وجه مدير عام البلدية م.سعود الدبوس ادارة نظافة محافظة الأحمدي وفرقها الرقابية بمسح شامل للمظاهر السلبية في الوفرة الزراعية بإشراف ومتابعة من مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي بالتكليف ومدير إدارة نظافة وإشغالات الطرق نواف المطيري.



ونفذت حملة النظافة على يد فرق البلدية بمشاركة العديد من المعدات والآليات للتعامل مع النفايات والمخلفات الزراعية والحيوانات النافقة، وكانت الفرق قد استنفرت طاقاتها لتنفيذ عملية التنظيف على نطاق واسع لإزالة المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وقال مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي بالتكليف ومدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة نواف المطيري إن الهدف من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة رصد المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة في المناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وأكد المطيري قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 10 سيارات مهملة بالإضافة الى 8 «فود ترك» وتحرير 9 مخالفات إشغال طرق ووضع 130 ملصقا للسيارات المهملة تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة ورفع حمولة 330 طنا من الأنقاض وإرسالها الى المردم.



وأشار إلى استمرار الحملات الميدانية وتوزيع البوسترات التوعية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق طوال شهر يناير الجاري، مبينا في هذا الخصوص عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.