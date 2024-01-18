القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الموقف الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني، والحرص على التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى التهدئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.



جاء ذلك خلال لقائه مع سيجريد كاخ كبير منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة والوفد المرافق لها.



وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع الذي يعاني من نقص شديد في الاحتياجات الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.



فيما أشادت كاخ بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، معربة عن تطلعها إلى أن تسفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع.



حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.