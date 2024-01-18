

كرّم مدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة العميد فارس القحطاني امس الأول عددا من إدارات شرطة النجدة ليقظتهم خلال الحملات الأمنية في الفترة الماضية، وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن إدارة شرطة نجدة محافظة العاصمة جاءت في المركز الأول فيما يتعلق بالضبطيات وتليها إدارة شرطة نجدة محافظة حولي في المركز الثاني وإدارة شرطة نجدة محافظة الأحمدي في المركز الثالث.

وأثنى العميد فارس القحطاني على مجهود العناصر الأمنية الذي يقومون به على مدار الساعة من أجل حماية الوطن.



هذا، وحضر التكريم كل من مدير إدارة شرطة نجدة العاصمة بالإنابة العميد هملان الهملان ومدير إدارة شرطة نجدة حولي بالإنابة العميد راشد الهاجري ومدير إدارة شرطة نجدة الأحمدي بالإنابة العميد مشعل الخميس، وعدد من القيادات الأمنية بالإدارات الثلاث.