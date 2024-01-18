11.6 مليار دولار عقوداً نفطية منحت للشركات الكورية بالكويت في 2014.. الأعلى خلال 10 سنوات

10.2 مليارات دولار قيمة المشاريع النفطية الممنوحة للشركات الكورية بالشرق الأوسط خلال 2023



محمود عيسى

في سياق استعراضها لنشاط الشركات الكورية الجنوبية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العقد الماضي، كشفت مجلة ميد عن أن الشركات الكورية الجنوبية نفذت مشاريع نفطية في الكويت بلغت قيمتها 24.4 مليار دولار، حيث توزعت على مشاريع بقيمة 11.63 مليار دولار في 2014، وبقيمة 9.8 مليارات دولار في 2015، ومشاريع قيمتها 2.9 مليار دولار في 2016.



وبحسب بيانات نشرتها «ميد بروجكتس»، التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية بالتعاون مع الجمعية الكورية الجنوبية للمجمعات الصناعية، فإن الشركات الكورية الجنوبية لم تفز بأي عقود ضخمة في القطاع النفطي الكويتي خلال الفترة بين 2017 و2023.



وتظهر البيانات أن العقود النفطية الممنوحة للشركات الكورية الجنوبية في الكويت خلال عام 2014 كانت الأعلى خلال العقد الماضي من حيث القيمة، واستحوذت على نحو 44.38% من قيمة الترسيات الإجمالية الممنوحة للشركات الكورية الجنوبية في المنطقة والبالغة 26.21 مليار دولار.



وأشارت البينات إلى أن المشاريع الممنوحة للشركات الكورية الجنوبية خلال عام 2014 في كل من العراق ومصر جاءت المركزين الثاني والثالث بعد الكويت، وذلك بترسيات بلغت 7.76 مليارات دولار في العراق، و3.46 مليارات دولار في مصر، بينما حلت الإمارات رابعا بـ 2.5 مليار دولار، والجزائر بالمركز الخامس بواقع 800 مليون دولار.



ووفقا لأرقام «ميد بروجكتس»، يتبين أن العقود التي أرستها الكويت بقطاع النفط والغاز على الشركات الكورية الجنوبية خلال 2014 بمفرده، يتجاوز إجمالي ترسيات دول المنطقة بأكملها على الشركات الكورية الجنوبية في 2023، والذي بلغ 10.23 مليارات دولار، حيث أرست السعودية عقودا على الشركات الكورية الجنوبية بالعام الماضي قيمتها 8.88 مليارات دولار.



فيما أرست قطر عقودا على الشركات الكورية الجنوبية بالعام الماضي قيمتها 1.29 مليار دولار، وأرست العراق مشاريع بواقع 44.8 مليون دولار، وأرست الكويت مشاريع على هذه الشركات بقيمة 20.6 مليون دولار خلال العام الماضي.



وعلى صعيد متصل، قالت المجلة إن فوز المقاولين الكوريين الجنوبيين العام الماضي بالمشاريع الكبرى في السعودية، ساعدهم على تحقيق أعلى مستوى منذ 5 سنوات في عقود النفط والغاز والبتروكيماويات الإقليمية، ما يعني عودة قوية لمقاولي النفط والغاز الكوريين الجنوبيين في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2023.



ويعتبر حجم العقود التي تمت ترسيتها في العام الماضي هو الأعلى منذ عام 2017، عندما فاز المقاولون الكوريون الجنوبيون بعقود قيمتها 22.63 مليار دولار، وساهمت إيران بما يقرب من نصف تلك العقود في ذلك العام.



وأشارت البيانات إلى أن شركة هيونداي للهندسة والإنشاء (HDEC) فازت بحصة الأسد من عقود الهندسة والتوريد والإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، مما يجعلها المقاول الكوري الجنوبي الأكثر نجاحا في المنطقة.



وقد منحت شركة أرامكو السعودية عقودا بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار كجزء من مشروع أميرال للبتروكيماويات الذي تقدر قيمته بـ 11 مليار دولار في الجبيل بالمنطقة الشرقية بالمملكة، فيما فازت شركة HDEC بعقد بقيمة 2.93 مليار دولار لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء في وحدة التكسير المركزية ذات اللقيم المختلط لمشروع أميرال للبتروكيماويات المخطط له.



وخارج المملكة العربية السعودية، فازت شركة سامسونج الهندسية - ثاني أنجح المقاولين الكوريين الجنوبيين في المنطقة العام الماضي - بعقد الهندسة والتوريد والبناء، في كونسورتيوم مع شركة سي تي سي آي التايوانية، من شركة قطر للطاقة/ سي بي سي كيم لمجمع البتروكيماويات في رأس لفان.



ومن المتوقع أن يبدأ مجمع رأس لفان للبتروكيماويات الإنتاج في عام 2026. ويتكون من وحدة تكسير الإيثان بقدرة 2.1 مليون طن سنويا من الإيثيلين.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة إمكانات إنتاج الإيثيلين في قطر بنحو 70%. وستكون وحدة تكسير الإيثان الأكبر في الشرق الأوسط وواحدة من أكبر الشركات في العالم.



ويتضمن المجمع أيضا خطين للبولي إيثيلين بإنتاج مشترك يبلغ 1.68 مليون طن سنويا من منتجات البوليمر عالي الكثافة (HDPE)، مما يرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في قطر بنسبة 82% إلى حوالي 14 مليون طن سنويا.



وستكون شركة Samsung Engineering مسؤولة عن مرافق إنتاج الإيثيلين الرئيسية. ويشمل نطاق عملها الأفران وهدرجة الإيثان ووحدة تنقية الهيدروجين وثلاثة ضواغط رئيسية.

ستكون شركة CTCI مسؤولة عن البنية التحتية للمرافق، بما في ذلك جمع البخار/المكثفات ومياه تغذية الغلايات.